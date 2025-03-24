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謝國城盃少棒／陳泊瑞偶像是陳仕朋 敲生涯首轟台中搶勝

中央社／ 台北24日電
忠孝陳泊瑞開賽3分砲，為生涯首轟，率隊搶勝。圖中央社提供
忠孝陳泊瑞開賽3分砲，為生涯首轟，率隊搶勝。圖中央社提供

謝國城盃少棒賽台中忠孝今天與台南永信交手，忠孝陳泊瑞開賽3分砲帶起球隊士氣，率隊以19比0、4局搶勝；陳泊瑞敲出生涯首轟直呼「很爽」，偶像是忠孝畢業學長陳仕朋

114年謝國城盃少棒賽台中忠孝昨天靠著陳晉揚單場雙響砲帶頭，以12比0、4局擊敗苗栗通霄國小，今天與台南永信國小交手，團隊18支安打串聯搶勝。忠孝總教練賴朝榮表示，這兩場打擊串聯度不錯，希望之後面對強度更高的投手可以維持、展現積極度。

忠孝陳泊瑞今天1局上開轟，3分砲幫助球隊取得領先，3局再敲出安打，單場3打數敲出2支安打，貢獻3分打點。

賴朝榮提到「胖泊」陳泊瑞有不錯的打擊水準，平時練球要求球員積極認真，他也都能做到，但如果可以瘦一點更好。

陳泊瑞會開始打棒球是受爸爸影響，爸爸平時打壘球，會跟著爸爸去壘球場，小學三年級加入球隊，今天敲出生涯首轟，他表示，感覺沒有很大力球就飛出去，平時也會擔任投手，但更喜歡打擊，因為打出安打很爽。

陳泊瑞一家人都是中職富邦悍將球迷，從悍將前身義大犀牛隊時期開始支持球隊，他的偶像是悍將投手陳仕朋，「他是我們的學長、投球很強」，之前也有跟家人和朋友到過台北大巨蛋看悍將與台鋼雄鷹隊的比賽，直呼以後也想要在大巨蛋打球、可以打給很多球迷看。

謝國城盃少棒 陳仕朋

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