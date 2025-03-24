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中職／決心紮根台灣！「台妹小南」南珉貞宣告：中斷韓國活動

中職／決心紮根台灣！「台妹小南」南珉貞宣告：中斷韓國活動

聯合新聞網／ 綜合報導
南珉貞IG
南珉貞IG

新一季中華職棒開打在即，除了球員摩拳擦掌外，各隊啦啦隊也做好準備，隨著今天富邦啦啦隊進行Fubon Angels開季媒體發佈會，韓籍成員之一的「台妹小南」南珉貞，於稍早在個人IG上宣布「從現在開始，我計劃中斷韓國活動，專注於台灣活動。」宣告將工作重心全部放在台灣，引發球迷關注。

南珉貞去年加入富邦悍將啦啦隊，與李皓禎、李雅英組成「韓籍三本柱」，也造就富邦悍將主場票房成長，雖去年底李皓禎回韓發展，但今年富邦更投入重本，找來韓籍人氣啦啦李珠珢，反而讓韓籍啦啦隊陣容更為堅強。

南珉貞去年來台後，就努力經營台灣粉絲，包括IG、YT頻道等個人社群，她今天的宣告，成為首位表明要中斷韓國活動的啦啦隊。南珉貞說，「我很愛台灣，台灣對我來說也很有意義。帶着全家來的韓國啦啦隊隊員只有我。我在台灣受到很多人的喜愛，所以我想報答大家對我的喜愛，我想我已經用我的行動來證明它了。

對此，球迷紛紛留言，「期待可愛小南的棒球季。」、「支持珉貞，期待你越來越棒。」甚至有香港粉絲說，「雖然我是香港人，參與應援小南的活動不多。但一定會繼續持續支持你，希望你待在台灣幸福。」

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