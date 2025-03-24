MLB／陳偉殷回首從苦撐到旅外巔峰　坦言「33億合約實拿不到一半」

台灣旅美名將陳偉殷近日接受三立《話時代人物》節目專訪，回顧自己的成長歷程與棒球人生。他透露童年時期家中一度因經濟困難而負債500萬元，自己高中畢業赴日發展後，便用簽約金協助家人還清債務，扛起家庭重擔。

陳偉殷回憶，父親原本擔任工地工頭，但因祖父突然過世情緒低落而辭職，導致家中經濟陷入困境。他說，小時候曾無意中翻到法院寄來的信件，才發現家裡負債累累，「那時候連買一個500元的手套都要猶豫很久。」

直到高中畢業後與日職中日龍隊簽下合約，拿到85萬台幣簽約金與年薪1200萬日圓，他立刻決定用這筆錢幫助家人還債，「我直接告訴爸媽，這筆錢就拿去用，買房也可以、買車也行。雖然這筆錢遠遠不足以回報他們對我的照顧，但至少可以改善生活品質。當時我也還有年薪，18歲的我覺得已經很足夠了。」

陳偉殷公開沒有打經典賽的原因。圖/三立提供

旅日多年後，陳偉殷於2012年赴美挑戰大聯盟，與巴爾的摩金鶯隊簽下3年1133.8萬美元合約，2016年更與邁阿密馬林魚簽下5年總值8000萬美元的合約，一舉寫下華人球員史上最高紀錄，累積約33億台幣的總收入，震驚台灣球界。

不過他也坦言，這些看似驚人的數字，實際到手並不如外界想像，「稅金加上經紀人傭金總共扣掉了53%，實際拿到的只有47%，大約是15.5億台幣左右。」他笑說自己對理財沒什麼頭緒，都是太太負責規劃，「我把錢交給她處理，她真的比我會打理這些。」

儘管已不再為金錢所苦，陳偉殷仍希望能為家人多盡一份心。他表示曾多次希望能為父母買新房子，但總是被婉拒，「我說我可以幫忙買房，讓你們住得舒服一點，但爸爸總覺得現在住得習慣就好，不想搬來搬去。」

陳偉殷(左)首次與太太一起上節目。圖/三立提供

有時父親會提起某塊地價格很便宜，他也會鼓勵父親購買，「我說你就買下來啊，住得開心最重要。」但父親仍然堅持樸實的生活方式，甚至讓他曾考慮「偷偷買房」卻又擔心父親因此不悅。

從家中負債到頂著33億身價站上大聯盟投手丘，陳偉殷用努力與堅持翻轉命運，也用實際行動詮釋孝心。如今退下球員身分，他的人生步入新階段，未來如何展開新篇章，也備受球迷關注。