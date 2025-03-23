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中職／張政禹關鍵二壘打收拾桃猿 鑀龍熱身賽初登板奪勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華職棒官辦熱身賽23日在天母棒球場由樂天桃猿隊與味全龍隊交手，味全龍隊張政禹（中）3打數2安打並帶有3分打點，幫助球隊拿下勝利，終場龍隊以9比3擊敗猿隊。中央社
中華職棒官辦熱身賽23日在天母棒球場由樂天桃猿隊與味全龍隊交手，味全龍隊張政禹（中）3打數2安打並帶有3分打點，幫助球隊拿下勝利，終場龍隊以9比3擊敗猿隊。中央社

味全龍隊今天在天母球場對樂天桃猿隊進行官辦熱身賽，張政禹6局下揮出兩分打點二壘打，成為致勝一擊，龍隊終場以9：3獲勝。

龍隊首局就有攻勢， 吉力吉撈．鞏冠觸身球、朱育賢保送，接著劉基鴻安打攻下全場第1分。

猿隊前4局掛零，5局上林泓育安打、廖健富保送，馬傑森揮出三壘打送回兩人， 再靠成晉內野滾地球跑回第3分，反以3：1領先。

龍隊5局下立即反攻，張政禹保送後，蔣少宏轟出左外野兩分砲，兩隊二度戰成平手；6局下，朱育賢安打、劉基鴻二壘打攻占二、三壘，兩出局後張政禹關鍵二壘打，幫助龍隊再度以5：3領先。

龍隊攻勢不斷，7局下曾聖安保送，郭天信犧牲短打，接著劉俊緯二壘打、林智勝安打攻下兩分，8局下再靠陳子豪、張政禹連續揮出二壘打，以及曾聖安高飛犧牲打一共追加兩分，終場以6分之差獲勝。

龍隊全場出現10支安打，猿隊只有4支，張政禹3打數2安打，而且都是長打，另被保送1次，包辦3分打點，馬傑森同樣3打數2安打，二壘打、三壘打各1支，攻下兩分打點。

龍隊先發投手曹祐齊投4.1局失3分，第3任投手鑀龍（去年在富邦悍將隊取名藍力）投1局無失分，熱身賽初登板奪勝；猿隊先發投手劉家翔投5局失3分，第2任舒治浩1局失兩分吞敗。

中華職棒官辦熱身賽23日在天母棒球場由樂天桃猿隊與味全龍隊交手，味全龍靠著打線串連，終場以9比3大勝樂天桃猿隊。賽後，味全球員於場中慶祝。中央社
中華職棒官辦熱身賽23日在天母棒球場由樂天桃猿隊與味全龍隊交手，味全龍靠著打線串連，終場以9比3大勝樂天桃猿隊。賽後，味全球員於場中慶祝。中央社

張政禹 樂天桃猿

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