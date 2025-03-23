中職／熱身賽4割男盼延續到季賽 申皓瑋聽鋒總「長大」誇獎回應：謝謝

富邦悍將隊今天以6：0擊敗中信兄弟隊，申皓瑋再敲3安打，今年官辦熱身賽打擊率4成14，總教練陳金鋒眼中現年27歲的申皓瑋，「心態慢慢長大，知道自己在幹嘛。」

陳金鋒表示，教練團一直都在協助申皓瑋修正，他的心態也慢慢長大，知道自己在幹嘛，一路累積失敗經驗下來，也開始比較知道怎樣成為一位選手，朝自己的目標前進，「希望季賽也能保持這樣的狀況。」

申皓瑋在熱身賽的好表現已非新聞，生涯8季官辦熱身賽成績累積135打數敲出54支安打，打擊率正好4成，但課題在於難以帶入例行賽，近幾年賽季打擊率都在2成5左右打轉。

申皓瑋指出自己的課題，「自己的選球，打到甜蜜點要再好一點，把球打強，安打率才會變高。」他說一開始進入實戰時，比賽感覺還沒有那麼好，有請體能教練幫忙加強重量，爆發力的部分多一點，也有請打擊教練安排多打一點，「目前跟球、看球的感覺都還不錯。」

聽聞「鋒總」評價他長大了，申皓瑋不知所措地笑了，「好，謝謝。」他說希望自己一年比一年更好，「這部分要再多下一點功夫，還有很多需要加強的地方。」