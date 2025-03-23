中職／力亞士壓制冠軍兄弟 謝謝林哲瑄守備相挺
富邦悍將隊今天以6：0擊敗中信兄弟隊，洋投力亞士先發5局無失分，儼然是悍將賽季首戰的熱門先發候選，賽後提到右外野手林哲瑄在守備上的幫忙，「我覺得今天對我是很棒的一天，對我的球隊也是很棒的一天。」
面對冠軍球隊兄弟，力亞士此役先發5局共用79球，被敲4安打、無失分，送出5次三振，完全壓制黃衫軍打線。
力亞士表示，知道對手是去年冠軍，擁有很強的打線，自己也拿出有信心的球路去和他們對決，「第一局比較急躁，第二局開始比較像我該有的樣子。」
一幕有趣畫面出現在5局上宋晟睿的打席，其中一球打向一壘側界外區，一壘手王念好一度碰到這球，但讓球溜了出來，再托了一下，右外野手林哲瑄試圖補救，仰身向後摸不到這球，無緣完成接力接殺，而場上不僅在海景第一排的李宗賢上演綜藝摔，力亞士也看到笑嘻嘻，但很快收起笑臉，正色繼續面對這個打席，面對宋晟睿飆出三振。
「我在投球時一向很開心，不會給自己太大壓力。」力亞士表示，謝謝隊友，「尤其是右外野手在守備上有很好的表現幫助我，我覺得今天對我是很棒的一天，對我的球隊也是很棒的一天。」
外界預期他扛起30日的悍將首戰機率高，力亞士則說：「還不知道下一場先發，但不論是哪一場，都會準備好面對下一場比賽和今年賽季。」
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