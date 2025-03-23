中職／蔣少宏轟追平2分砲 中職官辦熱身賽味全龍隊勝桃猿
中職今天在天母棒球場的官辦熱身賽，味全龍在第5局靠著蔣少宏轟2分全壘打、追平比數，之後攻勢不斷，其中張政禹敲2支二壘打、包辦3打點，終場龍隊9比3擊退樂天桃猿。
龍隊在1局下率先展開攻勢，一、二壘有人時劉基鴻敲安打，送回1分；5局上桃猿隊二、三壘有人時，馬傑森敲三壘安打，帶有2分打點逆轉，成晉再擊出1打點滾地球。不過5局下龍隊的蔣少宏從劉家翔手中轟出2分砲，一棒追平比分。
6局下朱育賢、劉基鴻、張政禹接連敲出安打，龍隊攻下2分超前；7局下曾聖安選到保送後，劉俊緯、林智勝都敲安打，各帶有1分打點；8局下陳子豪、張政禹敲二壘安打得1分，曾聖安再擊出高飛犧牲打，終場龍隊就以9比3擊退桃猿隊。
龍隊先發投手曹祐齊此戰用65球投4.1局，被敲出3支安打，投1次保送、2次三振，失掉3分；接著吳君奕、鑀龍（Aaron Leasher）、陳禹勳、林子昱、陳冠偉接連登板，都沒有失分，一起守住勝利。
桃猿隊先發投手劉家翔則是用79球投5局，被敲2支安打，出現4次四死球保送，投出4次三振，失掉3分。
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