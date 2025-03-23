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中職／悍將6：0打趴兄弟 下次再過招就是球季首戰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒官辦熱身賽在台北大巨蛋由中信兄弟對上富邦悍將，悍將洋投力亞士先發登板。記者蘇健忠／攝影
中華職棒官辦熱身賽在台北大巨蛋由中信兄弟對上富邦悍將，悍將洋投力亞士先發登板。記者蘇健忠／攝影

7天後兩軍要在正式賽季過招，富邦悍將隊今天先在官辦熱身賽全面壓倒中信兄弟隊，洋投力亞士繳出5局無失分好投，打線在第3局以6支安打串連4分大局，終場以6：0擊敗兄弟。

力亞士先發5局共用79球，被敲4安打、無失分，送出5次三振，最大危機出現在第一局，2K開局後面對兄弟中心棒次3棒都沒解決，被許基宏敲安、保送陳俊秀，再被曾頌恩敲安形成滿壘，黃韋盛擊出游擊方向滾地球，張育成接球後傳一壘驚險抓下這個出局數，兄弟提出挑戰後維持原判。

悍將打線讓兄弟洋投克迪被打得滿頭包，在他2.2局投球任內，敲出9安打、攻下5分，1局下靠2保送、1安打攻占滿壘，范國宸以高飛犧牲打先馳得點，3局下克迪被悍將徹底擊潰，單局被敲6安打、失血4分，包括戴培峰、董子恩、李宗賢的安打都有打點貢獻。

悍將第6局靠張育成保送、范國宸安打再度攻占得點圈，戴培峰安打再將優勢擴大為6：0。

悍將牛棚由賴鴻誠把關第6局，在處理江坤宇擊出的強襲球時在投手丘上滑倒，試投後確認無法續投，廖任磊緊急接手投1人次，後續李吳永勤、林旺熙、曾峻岳各負責1局無失分。

林哲瑄。記者蘇健忠／攝影
林哲瑄。記者蘇健忠／攝影

悍將敲出13支安打，申皓瑋3安打，林哲瑄、李宗賢、戴培峰都有雙安。

悍將剩下25日與味全龍隊的最後一場官辦熱身賽，再來就要迎接賽季開打，球季首戰將在30日，同樣在周日下午5點、台北大巨蛋面對兄弟。

張育成 戴培峰

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