快訊

史書華要黃國昌連署罷免遭撞飛 跌跤被指「假摔」不忍提告

相揪玉山雪攀雙雙墜谷…2山友是同事 一起上山卻成冰冷遺體

中職／新版計時規定影響小 是否比照美職呂彥青有不同看法

中央社／ 台北23日電
中信兄弟隊投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供

中職官辦熱身賽試行新版本投球計時規定，對於秒數縮短中信兄弟投手呂彥青認為沒有太大影響，但也提出看法，若之後要比照美職大聯盟秒數規定，要考量台灣夏季氣候對體力流失所造成的影響。

中職去年球季投球計時規定為壘上有人25秒、壘上無人20秒，新版本計時規定壘上有人23秒、壘上無人18秒，新版規定先在官辦熱身賽試行，最快明年球季正式上路。至於是否會逐步改成比照美職大聯盟的秒數規定（壘上有人18秒、壘上無人15秒），會持續討論。

對於新版計時規定，富邦悍將投手張奕表示，之前有捕手反映過他看暗號比較慢，但官辦熱身賽投起來，目前還沒有太大影響，如果暗號來回沒有共識時，才會特別看一下秒數，真的時間不夠就會退板。

中信兄弟投手呂彥青表示，官辦熱身賽採用新版投球計時規定感覺沒有太大差異。不過對於是否再縮短比照大聯盟，呂彥青提出不同看法，認為台灣夏季氣候悶熱，除了台北大巨蛋外，其餘戶外球場如果採大聯盟規定，對先發投手體力會造成負擔，還要擦汗、下丘守備等，應該會有點喘。

除了考量氣候外，呂彥青提到暗號溝通時間也要納入考量，目前只有味全龍和統一7-ELEVEn獅隊有使用PitchCom電子暗號系統，要縮短投手出手時間，暗號來回溝通時間也要再有效縮短。

兄弟隊投手德保拉（Jose De Paula）也提到，官辦熱身賽試行的新版秒數規定沒有造成影響，甚至笑說改成大聯盟版本也沒問題，「要改成10秒也可以。」

中職 呂彥青 大聯盟

延伸閱讀

中職／雄鷹6名打者至少2安屠獅 熱身賽排名獨居6隊之首

中職／張奕熱身賽持續調整 提出中職用球品質問題

中職／林詔恩先發2局無失分 獅官辦熱身賽打線串聯搶勝

中職／18513人史上次高！大巨蛋+國際賽 熱身賽票房開紅盤

相關新聞

中職／打完WBCQ才知有開轟賞 宋晟睿、李宗賢意外賺100萬：不可思議

一支100萬元的全壘打，台灣一共三個人辦到，去年月薪28萬元的李宗賢、10萬元的宋晟睿入帳這筆獎金，都說是意外驚喜，李宗...

中職／雄鷹6名打者至少2安屠獅 熱身賽排名獨居6隊之首

台鋼雄鷹隊今天作客台南球場，對統一獅隊熱身賽出現17支安打，開路先鋒林家鋐、 紀慶然都是3安猛打，王博玄、張肇元、 曾昱...

中職／譯名沿用「銳歐」有原因 辨明台灣就是台灣收到球迷私訊

從味全龍隊轉戰富邦悍將隊，銳歐還是銳歐，並沒有跟上這幾年的轉隊改名潮，背後有原因，銳歐透露，從一開始就和球團表示希望沿用...

中職／王念好尚在爭取開季名單階段 鋒總：技術沒問題

富邦悍將隊王念好在官辦熱身賽從9支0起步，近兩場敲出3支二壘打，今天在台北大巨蛋擔任先發第九棒、一壘手，總教練陳金鋒談這...

中職／高塩將樹明天36歲生日 林岳平評估轉任先發可能性

統一獅隊日籍投手高塩將樹來台發展多年，明天將滿36歲，他在去年中職選秀會第6輪被獅隊挑中、7月28日登上一軍，今年迎接第...

中職／新版計時規定影響小 是否比照美職呂彥青有不同看法

中職官辦熱身賽試行新版本投球計時規定，對於秒數縮短中信兄弟投手呂彥青認為沒有太大影響，但也提出看法，若之後要比照美職大聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。