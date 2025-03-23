快訊

史書華要黃國昌連署罷免遭撞飛 跌跤被指「假摔」不忍提告

相揪玉山雪攀雙雙墜谷…2山友是同事 一起上山卻成冰冷遺體

中職／兄弟開季洋投競爭 德保拉自信：相信老闆知道怎麼選

中央社／ 台北23日電
德保拉。中央社
德保拉。中央社

中職中信兄弟隊洋投德保拉昨天官辦熱身賽先發吞敗，但他自評調整狀況不錯。兄弟今年開季5洋投競爭激烈，德保拉認為良性競爭很棒，也自信地說：「相信老闆知道該怎麼選擇。」

兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）目前在官辦熱身賽2場先發登板、吞下1敗，15日先發4局無失分、無關勝敗，昨天對樂天桃猿先發5局，被敲9支安打，失掉3分（2分責失分）、承擔敗投。

德保拉今天賽前受訪表示，目前調整狀況不錯，昨天結果雖然不好，但想要做的東西都有執行到位，也有讓對方打者形成多次斷棒。

兄弟開季備5名洋投，除了德保拉外，還有克迪（Kirk McCarty）及羅戈（Nivaldo Rodriguez）、黃博多（Humberto Castellanos）和勝騎士（MarioSanchez），競爭激烈。

德保拉表示，隊內有良性競爭很棒，球隊找來很多很好的洋投，「但我想老闆知道該怎麼做選擇」。被問說起這句話的意思是否表示很有自信，德保拉回覆，無時無刻都很有信心、做好準備，可以拿出最好的表現。

熱身賽帳面成績雖然看起來不如預期，但德保拉認為有時候比賽中可能會沒有找到節奏、身體沒有熱開，都會影響，相信之後會越來越好。

勝騎士 德保拉 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／雄鷹6名打者至少2安屠獅 熱身賽排名獨居6隊之首

中職／王念好尚在爭取開季名單階段 鋒總：技術沒問題

中職／18513人史上次高！大巨蛋+國際賽 熱身賽票房開紅盤

中職／叼牙籤投球引熱議 黃博多傳承兄弟瓊茲歷史

相關新聞

中職／打完WBCQ才知有開轟賞 宋晟睿、李宗賢意外賺100萬：不可思議

一支100萬元的全壘打，台灣一共三個人辦到，去年月薪28萬元的李宗賢、10萬元的宋晟睿入帳這筆獎金，都說是意外驚喜，李宗...

中職／雄鷹6名打者至少2安屠獅 熱身賽排名獨居6隊之首

台鋼雄鷹隊今天作客台南球場，對統一獅隊熱身賽出現17支安打，開路先鋒林家鋐、 紀慶然都是3安猛打，王博玄、張肇元、 曾昱...

中職／譯名沿用「銳歐」有原因 辨明台灣就是台灣收到球迷私訊

從味全龍隊轉戰富邦悍將隊，銳歐還是銳歐，並沒有跟上這幾年的轉隊改名潮，背後有原因，銳歐透露，從一開始就和球團表示希望沿用...

中職／王念好尚在爭取開季名單階段 鋒總：技術沒問題

富邦悍將隊王念好在官辦熱身賽從9支0起步，近兩場敲出3支二壘打，今天在台北大巨蛋擔任先發第九棒、一壘手，總教練陳金鋒談這...

中職／高塩將樹明天36歲生日 林岳平評估轉任先發可能性

統一獅隊日籍投手高塩將樹來台發展多年，明天將滿36歲，他在去年中職選秀會第6輪被獅隊挑中、7月28日登上一軍，今年迎接第...

中職／新版計時規定影響小 是否比照美職呂彥青有不同看法

中職官辦熱身賽試行新版本投球計時規定，對於秒數縮短中信兄弟投手呂彥青認為沒有太大影響，但也提出看法，若之後要比照美職大聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。