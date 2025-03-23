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中職／代班先發專門戶 李東洺拚屬於自己的日期差最後一步
經過世界棒球經典賽資格賽洗禮，李東洺回歸母隊富邦悍將隊後，展開爭取先發輪值的任務，開季倒數1周，距離目標也越來越近，以往都擔任先發投手「代班人」的角色，現在有機會在行事曆上記下屬於自己的先發日。
一直都傾向先發的李東洺，年年目標設定爭取先發輪值一席，但在過去幾年都只是「代班人」，開季多從二軍先發、一軍中繼或是意外傷情展開，擔當碰到先發投手臨時出狀況、密集補賽時的先發救火隊，生涯至今10場先發，只有3場在上半季，唯一一場4月先發在2022年，也是因為表定先發投手郭俊麟臨時受傷。
悍將目前設定本土先發投手為張奕、黃保羅、李東洺，洋投開季配置則尚未確定為3先發或2先發1後援，牽動本土投手席位有多少。
李東洺下一場出賽將是悍將的最後一場官辦熱身賽，在25日天母棒球場面對味全龍隊，也是擠進開季輪值的最後一場考驗。李東洺說：「本土投手很競爭，如果我能夠拿到這個位置，希望把自己該做的做好、局數吃完。」他解釋，不希望沒有企圖心，但也擔心如果一直想要做到怎樣，可能反而會有所迷失。
前幾年總在春訓遇到傷情、狀況不佳，李東洺今年以絕佳狀態迎接開季，他也提到今年特別的是，目前在每一個出賽日上，都是最好的自己，「知道自己哪天先發，穩定調整，都很順利地調整到那天是狀況好的。」
他說這是自己第一次以健康狀態面對開季，「前幾年也常常在開訓時說想要先發，但幾次在春訓中間出現受傷，就會有點受到挫折的感覺，覺得每次機會來，想要好好展現自己時受傷。」他期望今年不一樣，「今年就剩下幾天了，狀況都維持滿好，很希望今年終於可以健康開季。」
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