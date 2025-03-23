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中職／雄鷹6名打者至少2安屠獅 熱身賽排名獨居6隊之首

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王博玄。台鋼雄鷹提供(資料照)
王博玄。台鋼雄鷹提供(資料照)

台鋼雄鷹隊今天作客台南球場，對統一獅隊熱身賽出現17支安打，開路先鋒林家鋐、 紀慶然都是3安猛打，王博玄、張肇元、 曾昱磬、郭永維各有兩安，終場以7：3獲勝，官辦熱身賽5勝3敗獨居榜首。

兩隊打完前4局都掛零，雄鷹5局上點燃首波攻勢，葉保弟、郭永維、林家鋐、曾子祐、王博玄連續5棒安打攻下兩分，接著張肇元高飛犧牲打、曾昱磬安打追加兩分，取得4：0領先。

雄鷹6局上攻勢再起，紀慶然揮出三壘打，再靠郭永維安打護送得分，領先比數變成5分。

獅隊直到7局下才有攻勢，林子豪揮出安打後，林培緯從許育銘的手中轟出兩分砲，把差距拉近到3分，但雄鷹8局上再靠紀慶然二壘打、獅隊內野失誤、 郭永維內野滾地球攻下1分，變成6：2。

獅隊8局下朱迦恩保送後，李丞齡揮出二壘打，接著林子豪內野滾地球攻下1分，回到3分差。

雄鷹在比賽後半段攻勢不斷，9局上王博玄揮出二壘打，再靠吳柏萱安打得分，維持優勢到比賽結束；雄鷹推出6名投手應戰，被揮出7支安打，洋投後勁先發5局被揮兩安、出現兩次保送，無失分奪勝。

獅隊5名投手都被安打、失分，布雷克先發4局被揮出6安，失3分吞敗。

紀慶然

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