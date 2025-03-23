中職／我要去念一下…平野惠一神情凝重盯兄弟粗糙練習：這就是漏洞

中華職棒官辦熱身賽進入最後階段，衛冕軍中信兄弟隊今天續在台北大巨蛋出戰，總教練平野惠一賽前神情凝重，讓媒體好奇詢問原因，他的擔憂來自看選手的賽前練習，直言：「每一球都太粗糙了」、「好像自己很有餘裕一樣」。

兄弟今天在台北大巨蛋面對富邦悍將隊，平野惠一賽前受訪，談到球隊狀況，點明自己的擔憂不是來自選手打擊調整狀況，而是處理球的細膩度，「覺得大家每一球都太粗糙了，不管是傳接球、守備練習或跑壘，每一球都太粗糙了，這是我們球隊的漏洞，好像覺得自己很有餘裕。」

平野表示，比賽每一球都有可能決定勝負，選手的練習看起來感覺細膩度還不太夠，「如果大家在練習時，沒有以每一球都很重要去做好，在比賽自然就做不到。」讓他不禁面露嚴肅神情，「我在想，我該去念一下了。」