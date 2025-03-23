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中職／打完WBCQ才知有開轟賞 宋晟睿、李宗賢意外賺100萬：不可思議
一支100萬元的全壘打，台灣一共三個人辦到，去年月薪28萬元的李宗賢、10萬元的宋晟睿入帳這筆獎金，都說是意外驚喜，李宗賢規畫理財，部分先用來繳房貸，宋晟睿也說會拿來投資，之後若要買房再把這筆錢拿來用。
鈊象電子在世界棒球經典賽資格賽開打前祭出高額獎勵，宣布若中華隊選手擊出全壘打，即頒發100萬元獎金，最終中華隊3人開轟，分別是張育成、李宗賢，以及宋晟睿的場內全壘打，都為自己賺進百萬零用錢。
李宗賢在經典賽資格賽全程僅敲1安打，就是面對南非隊第9局代打的兩分砲，剛好在兒子朗朗3歲生日這天開轟，已讓他相當驚喜，意外的是還因此帶財百萬，富邦集團則為自家國手加碼50萬元。
「謝謝大董（富邦集團董事長蔡明忠）、謝謝鈊象老闆。」李宗賢被問到這筆獎金，坦言比賽期間完全沒聽說，直到資格賽落幕後，聽會長蔡其昌提起才知道，「說全壘打100萬元，想說真的假的。」也讓他直言收得很幸福、很驚喜。
宋晟睿印象中上一筆大額獎金就是簽約金，這回意外收到100萬元獎金，「覺得很不可思議啊！」他透露，當天有聽鈊象老闆提起，「本來在討論這個（場內全壘打）到底要不要給100萬元，他們同事就說這個也要，因為這真的滿難遇到。」
被問到隊友有沒有人表達羨慕、喊「好好喔」，宋晟睿的反應很可愛，「我也覺得阿坤（江坤宇）他們好好喔～」。世界12強棒球賽奪冠，選手各項獎金入帳逾1000萬元。宋晟睿對於再戰正賽當然有野心，他也知道位置相當競爭，「希望自己在今年有穩定的表現，也希望健康，受傷就什麼都沒有了。」
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