中職／譯名沿用「銳歐」有原因 辨明台灣就是台灣收到球迷私訊

從味全龍隊轉戰富邦悍將隊，銳歐還是銳歐，並沒有跟上這幾年的轉隊改名潮，背後有原因，銳歐透露，從一開始就和球團表示希望沿用譯名。

確定與悍將簽約後，球團尚未提出新譯名的想法，但他知道中職球隊會幫轉隊洋將改名，因此有先一步主動表達希望繼續使用「銳歐」作為登錄名，他說：「我希望保留這個名字，我覺得自己的譯名聽起來接近英文名字，這是很重要的事，而且球迷、人們也都是以『銳歐』認識我，所以我是希望不要改。」

使用「銳歐」之名一年，被問到是否會寫自己的中文名字，他笑說：「我可以邊看邊寫，我很擅長『複製』。」

銳歐來到悍將之前先投入世界棒球經典賽資格賽哥倫比亞國家隊任務，當時在面對中國大陸隊先發後受訪，外國媒體錯誤提到他有在中職投球經驗是否對面對中國大陸有幫助，銳歐倒吸一口氣後澄清，自己打球的地方是台灣、不是中國，掀起台灣球迷熱議。

銳歐表示，去年自己在台灣一年，知道一些關於台灣、中國的政治議題，「但當下我回答問題，並非以政治角度回應，只是單純知道這樣這樣回答對台灣人們才是對的。」他也提到，在那次訪問之後，有收到一些台灣球迷私訊感謝他，「我也開心自己那麼做了，因為我真的很喜歡台灣，也很喜歡台灣的人們，所以我覺得自己偶然做了一件對的事情。」

富邦悍將球團史挖角洋投譯名演變