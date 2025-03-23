中職／王念好尚在爭取開季名單階段 鋒總：技術沒問題

富邦悍將隊王念好在官辦熱身賽從9支0起步，近兩場敲出3支二壘打，今天在台北大巨蛋擔任先發第九棒、一壘手，總教練陳金鋒談這位潛力強打，認為他的技術沒有問題，但比較缺乏和投手對決經驗，容易有追打壞球的狀況，但這兩場狀況有比較好。

王念好21日替補敲出超前兩分打點二壘打，22日先發第一棒敲出兩支二壘打，球棒逐漸升溫；悍將今天在台北大巨蛋面對中信兄弟隊，林哲瑄擔任第八棒、右外野手，王念好為第九棒、一壘手。

陳金鋒指出，王念好本身技術沒有太大問題，就是還需要累積和投手對決的經驗，有時候容易追打壞球，擊球掌握度不是那麼好，「這兩場看起來是還不錯，狀況有慢慢穩定。」陳金鋒坦言，王念好仍在爭取開季名單的階段，「要去爭取你的位置。」

悍將今天由洋投力亞士先發，一周後剛好是悍將的賽季首戰，是否意味他打頭陣的機率高？陳金鋒尚未說死，「投手教練那邊會安排，目前排起來是機率滿高。」開季洋投配置則是尚未確定為2先發1後援或3先發。