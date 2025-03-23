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中職／高塩將樹明天36歲生日 林岳平評估轉任先發可能性
統一獅隊日籍投手高塩將樹來台發展多年，明天將滿36歲，他在去年中職選秀會第6輪被獅隊挑中、7月28日登上一軍，今年迎接第一個完整球季，總教練林岳平持續觀察高塩能否拉長投球局數、勝任長中繼角色，評估日後轉任先發的可能性。
高塩2017年加盟成棒崇越隼鷹成棒隊，去年展開職棒生涯，林岳平指出，會在選秀會指名高塩，是將他的能力和同齡選手做比較，狀態還是優於同齡，為了成為職棒選手也做了很多努力，希望這種精神能夠啟發隊友，做好每天該做的本分。
高塩去年在一軍出賽20場，後援21.2局投出2勝1敗4中繼、防禦率4.98，也在總冠軍賽後援兩場，投兩局失1分，獲得1次中繼成功。
他表示，以往業餘比賽都是白天進行，職棒則在晚上，需要慢慢習慣；從本來習慣的先發轉換為中繼，所做的準備也不同，去年直到賽季最後1個月，才算成為球隊的戰力。
回想自己35歲之齡進入職棒，高塩笑說，比起夢想成真的感覺，其實想到更多現實面的問題，例如台南沒有捷運該怎麼移動，但實際加入獅隊後，除了搭隊友的便車，也會搭公車和火車移動，生活上沒有太多不便。
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