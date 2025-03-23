中職／兄弟推出年度歌曲 蕭秉治和王威晨、張志豪、岳東華合唱

「破億神曲製造機」蕭秉治繼2023年到中信兄弟隊主場獻唱後，今年首度與中信兄弟隊合作全新年度歌曲，親自作詞作曲，並與王威晨、張志豪、岳東華合唱全新單曲「進化B EVOLUTION」。

蕭秉治2009年出道，發行全創作專輯「凡人」、「狂人」、「完人」，許多單曲攻下各大排行榜冠軍，「毒藥」狂登22項冠軍榜單，「蕭氏經典情歌」在華語樂壇有著無可取代的地位，這次合作案以流行音樂風格為基礎，融合兄弟精神文化，呼應年度口號「進化」。

「進化 B EVOLUTION」24日到26日將在Hit FM電台首播，26日中午12點完整MV在兄弟官方頻道YouTube上架，各大數位平台同步上架。