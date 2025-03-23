謝國城盃少棒／陳晉揚好投又雙響砲 台中忠孝搶首勝

謝國城盃少棒賽台中忠孝國小今天首戰與苗栗通霄國小交手，忠孝陳晉揚投打俱佳，1局上提早上場接替投球中繼2.2局無失分，單場雙響砲5打點，率隊以12比0、4局搶下首勝。

114年謝國城盃少棒賽為LLB（世界少棒聯盟）亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊將以學校名稱代表參加6月底在韓國舉辦的亞太區賽事。

忠孝先發投手阮昱凱首局有狀況壞球偏多，1人出局後接連四壞保送讓通霄攻占一、二壘，忠孝換上陳晉揚接手登板，投出三振、讓打者敲出滾地球出局，穩守不失分。

忠孝總教練賴朝榮表示，阮昱凱條件好但球齡不長，有球速準度稍嫌不足，首局還在僵持局面，不能把先機給對方，所以有危機時選擇提前換投，換上的投手陳晉揚控球好，只要準度夠不至於讓對方得太多分數。

陳晉揚今天投打俱佳，中繼投2.2局被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，3局下敲出2分砲、4局下敲出3分砲，單場2轟貢獻5分打點。

賴朝榮表示，陳晉揚腳程快，打擊則屬於技巧型的打者、不算是砲，但這個比賽全壘打距離較近，只要打到球的甜蜜點、仰角夠就容易形成長打。

忠孝首度代表台中打謝國城盃賽事，賴朝榮表示，這個比賽最大的不同就是距離近、跑者不能離壘，需要不斷提醒球員，如果場上一緊張忘記就麻煩了。

陳晉揚國小四年級加入球隊，但升上小六才開始練投手，他笑說當投手壓力比較大，只能想辦法冷靜下來，今天登板面對壘上有人危機，雖然緊張，只能當作壘上沒有人。

陳晉揚過去在正式賽沒有開轟過，但單場雙響砲也沒有太多情緒起伏，僅表示要保持平常心。