快訊

NBA／詹姆斯復出戰收黑！公牛外線大爆發 湖人主場慘輸31分

玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

穿不適合鞋子也上榜 資深健身教練指一般人肌力訓練常犯7錯誤

謝國城盃少棒／陳晉揚好投又雙響砲 台中忠孝搶首勝

中央社／ 台北23日電
謝國城盃少棒賽台中忠孝國小23日首戰與苗栗通霄國小交手，忠孝陳晉揚（圖）投打俱佳，中繼2.2局無失分，單場雙響砲5打點，率隊搶勝。圖中央社提供
謝國城盃少棒賽台中忠孝國小23日首戰與苗栗通霄國小交手，忠孝陳晉揚（圖）投打俱佳，中繼2.2局無失分，單場雙響砲5打點，率隊搶勝。圖中央社提供

謝國城盃少棒賽台中忠孝國小今天首戰與苗栗通霄國小交手，忠孝陳晉揚投打俱佳，1局上提早上場接替投球中繼2.2局無失分，單場雙響砲5打點，率隊以12比0、4局搶下首勝。

114年謝國城盃少棒賽為LLB（世界少棒聯盟）亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊將以學校名稱代表參加6月底在韓國舉辦的亞太區賽事。

忠孝先發投手阮昱凱首局有狀況壞球偏多，1人出局後接連四壞保送讓通霄攻占一、二壘，忠孝換上陳晉揚接手登板，投出三振、讓打者敲出滾地球出局，穩守不失分。

忠孝總教練賴朝榮表示，阮昱凱條件好但球齡不長，有球速準度稍嫌不足，首局還在僵持局面，不能把先機給對方，所以有危機時選擇提前換投，換上的投手陳晉揚控球好，只要準度夠不至於讓對方得太多分數。

陳晉揚今天投打俱佳，中繼投2.2局被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，3局下敲出2分砲、4局下敲出3分砲，單場2轟貢獻5分打點。

賴朝榮表示，陳晉揚腳程快，打擊則屬於技巧型的打者、不算是砲，但這個比賽全壘打距離較近，只要打到球的甜蜜點、仰角夠就容易形成長打。

忠孝首度代表台中打謝國城盃賽事，賴朝榮表示，這個比賽最大的不同就是距離近、跑者不能離壘，需要不斷提醒球員，如果場上一緊張忘記就麻煩了。

陳晉揚國小四年級加入球隊，但升上小六才開始練投手，他笑說當投手壓力比較大，只能想辦法冷靜下來，今天登板面對壘上有人危機，雖然緊張，只能當作壘上沒有人。

陳晉揚過去在正式賽沒有開轟過，但單場雙響砲也沒有太多情緒起伏，僅表示要保持平常心。

球速 謝國城盃少棒

延伸閱讀

MLB／金鶯小聯盟投手完美關門 隊史首場熱身賽無安打比賽出爐

中職／五投手封鎖兄弟打線 桃猿3：0奪勝

謝國城盃少棒／23日開打 謝南強勉球員健康快樂打球

民進黨花蓮宣講湧千人劍指罷傅 前投手陳義信也來助陣

相關新聞

中職／18513人史上次高！大巨蛋+國際賽 熱身賽票房開紅盤

中華職棒新球季官辦熱身賽首度進軍台北大巨蛋，今天中信兄弟隊與樂天桃猿隊之戰吸引18513人進場，未能改寫去年的最高紀錄，...

經典賽／備戰2026 曾豪駒願接中華隊教頭

備戰二○二六年世界棒球經典賽，中華隊開始踏出第一步，十二強冠軍教頭曾豪駒有意續任，中華職棒會長蔡其昌也表達歡迎立場，並在...

中職／兄弟推出年度歌曲 蕭秉治和王威晨、張志豪、岳東華合唱

「破億神曲製造機」蕭秉治繼2023年到中信兄弟隊主場獻唱後，今年首度與中信兄弟隊合作全新年度歌曲，親自作詞作曲，並與王威...

謝國城盃少棒／陳晉揚好投又雙響砲 台中忠孝搶首勝

謝國城盃少棒賽台中忠孝國小今天首戰與苗栗通霄國小交手，忠孝陳晉揚投打俱佳，1局上提早上場接替投球中繼2.2局無失分，單場...

MLB／金鶯小聯盟投手完美關門 隊史首場熱身賽無安打比賽出爐

金鶯隊今天前往客場進行熱身賽，7名投手聯手封鎖海盜隊打線，未被揮出安打，終場以4：0獲勝，締造隊史首場熱身賽無安打比賽紀...

中職／吳念庭3安3打點手感佳 雄鷹官辦熱身賽中止3連敗

中職官辦熱身賽台鋼雄鷹今天與味全龍隊交手打線串聯搶分，團隊敲出10支安打，吳念庭3安3打點手感佳，雄鷹終場以7比2搶勝、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。