聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／金鶯小聯盟投手完美關門 隊史首場熱身賽無安打比賽出爐
金鶯隊今天前往客場進行熱身賽，7名投手聯手封鎖海盜隊打線，未被揮出安打，終場以4：0獲勝，締造隊史首場熱身賽無安打比賽紀錄。
金鶯先發投手艾佛林（Zach Eflin）投3局飆出4次三振、保送1次，接下來5名投手各投1局，到8局結束仍未被揮出安打，這場客場比賽的6名大聯盟投手也用光。
金鶯總教練海德（Brandon Hyde）9局下推出庫柏（Riley Cooper）關門，這位23歲左投是前年選秀會第13輪指名，去年從低階1A展開職棒生涯。
庫柏連續解決3名海盜打者，最後連續兩個出局數用三振抓下，7名投手一共飆出10K、3次保送，締造金鶯從1954年熱身賽起首場無安打比賽。
海盜22歲強投、去年國家聯盟新人王史肯斯（Paul Skenes）先發3.1局，被揮出1支安打、無失分，完成最後一場熱身賽任務，接下來迎接28日開幕戰，將在客場對決馬林魚隊。
庫柏、史肯斯都出身路易斯安那州立大學，兩人前年幫助球隊贏得全美冠軍，史肯斯今天提前離場，未看到無安打比賽，庫柏笑說：「我一定會給傳訊息給他。」
海德表示，每個投手都知道發生什麼事，能夠成為「比這場比賽更重要的事」的一部分，這對所有人都是很好的經歷。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言