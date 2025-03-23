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經典賽／備戰2026 曾豪駒願接中華隊教頭

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
樂天桃猿隊首席教練曾豪駒有意續掌明年經典賽中華隊兵符。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊首席教練曾豪駒有意續掌明年經典賽中華隊兵符。記者余承翰／攝影

備戰二○二六年世界棒球經典賽，中華隊開始踏出第一步，十二強冠軍教頭曾豪駒有意續任，中華職棒會長蔡其昌也表達歡迎立場，並在廿四日開始要與樂天桃猿球團溝通，討論雙方如何配合，在剩下的一年時間內盡早啟動。

曾豪駒去年率領中華隊拿下世界十二強棒球賽冠軍，也在今年經典賽資格賽成功拿下門票，原本想要休息一下的他，昨天受訪時透露有意願續任，「對於下個任務我有意願，但也要跟球隊協調，看什麼模式比較不會影響」。

蔡其昌受訪時也回應，依照曾豪駒的資歷，是最適合明年帶領國家隊打經典賽的教練，然而無論是拜託球員、拜託教練加入國家隊都一樣，需要先跟球團好好溝通，「畢竟他們都是球團的資產，要尊重球團、個人意願」。

蔡其昌指出，曾豪駒目前是猿隊的一軍首席兼打擊教練，跟去年在二軍擔任總教練不同，需要去考慮球團的戰績壓力，因此會好好去溝通，但因後續還有教練團、團隊等組成需要敲定，「距離經典賽大概有一年時間準備，也不宜拖」。

不過曾豪駒指出，只要有先安排，對球團的工作影響應該不大，自己去年大部分時間也都待在二軍，協助年輕球員提升身體素質。

去年曾豪駒曾在季中短暫飛往美國觀察旅外球員，蔡其昌表示，聯盟對於經典賽前往美國、日本的時程有基本規畫，但最終仍看總教練的想法，無論是對自己選手的觀察、對其他球隊的情蒐，「明年國家隊的準備，真的要卯足全力」。

國家隊 教練 曾豪駒 樂天桃猿 經典賽 蔡其昌

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