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中職／林詔恩先發2局無失分 獅官辦熱身賽打線串聯搶勝

中央社／ 台北22日電
中華職棒官辦熱身賽統一7-ELEVEn獅隊22日在台南與富邦悍將交手，獅隊投手林詔恩（圖）先發2局無失分，率隊終場以6比1奪勝。圖／統一獅隊提供
中華職棒官辦熱身賽統一7-ELEVEn獅隊22日在台南與富邦悍將交手，獅隊投手林詔恩（圖）先發2局無失分，率隊終場以6比1奪勝。圖／統一獅隊提供

中華職棒官辦熱身賽統一7-ELEVEn獅隊今天與富邦悍將交手，獅隊投打發揮，團隊敲出12支安打，獅隊投手林詔恩先發2局無失分，率隊以6比1奪下近期2連勝。

獅隊官辦熱身賽今天在台南棒球場迎戰悍將隊，獅隊面對悍將先發投手張奕、開賽就有得分攻勢，1局下邱智呈率先敲出安打，蘇智傑二壘打幫助球隊先馳得點，再靠著失誤、林安可高飛犧牲打再添1分。

獅隊4局下再起攻勢，潘傑楷、林子豪接連安打，靠著犧牲觸擊推進，柯育民內野安打送回球隊第3分，獅隊7局下再靠著四壞保送、犧牲觸擊、蘇智傑安打推進，林培緯也敲出帶有打點的安打。

獅隊8局下再有得分攻勢，胡金龍遭觸身球保送上壘，陳聖平二壘打送回1分，再靠著接連滾地球跑回獅隊第6分，獅隊奪下官辦熱身賽近期2連勝。

獅隊先發投手林詔恩投2局被敲出1支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，林原裕、姚杰宏、吳承諭、邱浩鈞依序登板，林原裕投2.2局失掉1分責失分，其餘投手沒有多掉分數，獅隊搶勝、林詔恩為勝投。

獅隊團隊敲出12支安打，蘇智傑今天單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點、為勝利打點。

中華職棒 富邦悍將 林詔恩 統一7-ELEVEn獅 蘇智傑

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