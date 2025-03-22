中職／兩主力歸隊安猿軍心 陳冠宇腰部緊繃沒事了

樂天桃猿隊今天迎接兩位主力歸隊，林泓育重返先發打線、陳冠宇中繼登板，兩人都是首次在官辦熱身賽出賽，結果是2打數2安打跟1局無失分，幫助猿隊以3：0擊敗中信兄弟隊。

林泓育因為腳部疲勞，前面幾場官辦熱身賽都沒有出賽，但今天擔任先發第四棒、指定打擊，總教練古久保健二賽後表示，今天這場比賽以確認他身體為主，「技術部份完全沒有問題。」

林泓育今天2打數都敲出安打，在關鍵時刻貢獻2分打點，只不過隨後退場休息，古久保健二也指出，因為第1打席開始就跑滿多的，「有點擔心，他本人是說沒問題，但保險起見讓他提前下來。」

陳冠宇則是因身體出了些狀況，前面官辦熱身賽也都沒登板，但今天在第8局中繼上場，雖然在1出局後被許基宏、江坤宇敲出安打，三振王威晨後又對陳俊秀投出保送形成滿壘，但最終成功讓曾頌恩敲出游擊滾地出局。

陳冠宇透露，先前是因為腰部有些緊繃，跟教練團溝通後給自己時間修復一下，「身體老了，天冷可能神經壓到，以前沒遇過，現在是百分百，回來希望可以對球隊有貢獻。」