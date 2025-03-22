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中職／果然不可或缺 林泓育2打點率猿隊狩獵兄弟
中華職棒官辦熱身賽今天進軍台北大巨蛋，在18513人觀戰下，首度在官辦熱身賽登場的林泓育貢獻2分打點，幫助樂天桃猿隊以3：0擊敗中信兄弟隊。
39歲的林泓育因為腳部疲勞，前面幾場官辦熱身賽都沒有出賽，但今天擔任先發第四棒、指定打擊，總教練古久保健二指出，此戰主要讓林泓育測試，看狀態能不能趕上開季，他對於球隊來說是不可或缺的存在。
林泓育今天證明這句話，1局下在陳晨威、林立敲安後的1出局、一三壘有人局面，林泓育再補上一支內野安打，送回陳晨威之外，林立也趁對方傳球失誤跑回1分；3局下則是林立敲出安打後盜上二壘，林泓育又敲出適時安打，打回第3分。
猿隊先發投手魔神樂壓制兄弟打線，5.1局僅被敲出2支安打，另有5次三振沒失分，兄弟先發投手德保拉則是5局被敲了9支安打，丟掉3分（2分責失）。
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