中職／18513人史上次高！大巨蛋+國際賽 熱身賽票房開紅盤
中華職棒新球季官辦熱身賽首度進軍台北大巨蛋，今天中信兄弟隊與樂天桃猿隊之戰吸引18513人進場，未能改寫去年的最高紀錄，但也已經是史上次高。
中華職棒去年首度將台北大巨蛋列入比賽場地，在官辦熱身賽的第一場吸引19898人，改寫史上新高，而第二場也有著16330人進場排在第二。
雖然大巨蛋新奇吸引力在今年減弱，但有著世界12強棒球賽冠軍、經典賽資格賽勝出的效應，今年官辦熱身賽也開出不錯票房，今天的18513人進入官辦熱身賽史上第二高。
中職會長蔡其昌表示，熱身賽的進場人數比較難作為賽季進場人數的預估，「去年還有大巨蛋效應，對進場人數幫忙很大，今年大概有機會持平或小幅成長，但要打完才能統計，目前看來熱度是有。」
蔡其昌也說，以會長角度，還是希望例行賽開打後球迷多多進場，「聯盟跟球團一起努力，怎麼行銷、吸引球迷還是球團的團隊，但我們一起努力，希望把票房再擴大。」
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