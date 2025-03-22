中職／旅外傑出條款聽見陳偉殷呼籲 蔡其昌：也要顧及戰力平衡

中華職棒過去訂立的傑出旅外球員條款，反成球員返台的猶豫因素之一，陳偉殷昨天在退役記者會上談及此事，中職會長蔡其昌也表示，聯盟目前正在擬定資深旅外球員加盟辦法，就是希望在尊重球員、保有選秀作用，兩者中找到平衡。

中華職棒曾在2013年頒布旅外傑出球員條款，當時列入王建民、陳偉殷、郭泓志和陽岱鋼都符合資格，不過最終只有郭泓志行使，而日前領隊會議通過由聯盟先研擬資深旅外球員加盟辦法，要改為以旅外年資、年齡等，訂立符合條件。

陳偉殷昨天透露原本去年有意加入中職，但因傑出旅外球員條款不夠明確，而參加選秀對於39歲的自己來說也有點「怪」，最終沒有選擇回台，但也對資深條款提出想法，或許美職大聯盟3年、日職一軍5年的資歷可以列為條件之一。

中職會長蔡其昌。 聯合報系資料照

蔡其昌指出，日前領隊會議上，六球團的共識會是資深的球員，在旅外有一定年數下，國人也期待看到他回來展現，對戰力的影響不到巨大，「從這個角度來看才不用選秀，這是目前球團比較有的共識。」

對於陳偉殷提出的想法，蔡其昌表示，選秀制度是站在公平角度，讓各球團無論財力深厚程度都能保有一定競爭力，若要以資深旅外方式加盟，也盡量不要破壞這樣的精神。

「偉殷提到的，背後精神我們有顧及到。」蔡其昌指出，球團也認為旅外有成就的球員，要回來跟高中生競爭也奇怪，「對資深球員不夠尊重。但也要考量中職選秀文化，對平衡有一定程度作用，所以這兩者都要兼顧。」