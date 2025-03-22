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中職／陳傑憲2億鉅約有感 蔡其昌對林立說「加油」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林立目前合約將在2026年走完，被看好是下一位當上「億元男」的球員。 中央社
林立目前合約將在2026年走完，被看好是下一位當上「億元男」的球員。 中央社

統一獅隊昨天宣布與當家球星陳傑憲完成10年總值2億元合約，打破中職史上最大合約紀錄，蔡其昌今天表示，作為中職會長樂見球員合約越來越大，代表看好市場，剛剛遇到林立時也跟他說「加油」。

中職今年陸續誕生「億級」合約，前有味全龍隊陳子豪、中信兄弟隊江坤宇的天價合約，昨天陳傑憲更把量級提升到2億擂台，對不少球員、球迷來說都是過往難以想像的境界。

蔡其昌今天在官辦熱身賽前受訪表示，作為會長看到球團願意給大約，「代表球團看好這個球員、看好這個市場。」蔡其昌接任會長以來就將「把職棒的餅做大」列為目標，而球員合約就代表這點，「所以我很高興合約一張比一張大。」

蔡其昌也指出，過去張育成簽約時就覺得是天價，現在陳子豪、江坤宇、陳傑憲的合約，「一張比一張大，剛剛遇到林立我也跟他說『加油、努力，今年好成績就可能有好合約』。」林立目前合約將在2026年走完，被看好是下一位當上「億元男」的球員。

對於陳傑憲簽下2億元大約，蔡其昌認為這對球員、球團來說是雙贏，「他帶給統一球團的效應不只成績，球團曝光度、流量都會增加很多，而以他的實力跟付出，拿到這個合約也是應該的。」

蔡其昌也指出，只要職棒的餅能夠越來越大，「就不用擔心傑憲是天花板，還會往往上突破。餅做大了回饋在球員身上，也是我當會長樂見的，很高興有這樣的結果。」

中職 林立 陳傑憲

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