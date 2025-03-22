經典賽／曾豪駒接教頭要先與樂天溝通 蔡其昌：不想情勒

備戰2026年世界棒球經典賽，中華隊開始踏出第一步，12強冠軍教頭曾豪駒有意續任，中華職棒會長蔡其昌也表示，接下來會密集跟樂天桃猿球團溝通，在球團立場上看雙方如何配合，「我們也不想情勒。」

曾豪駒去年率領中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍，也在今年經典賽資格賽成功拿下門票，讓中華隊前進明年的經典賽，原本想要休息一下的他，今天接受媒體訪問時透露有意願續任。

蔡其昌今天受訪時也表示，曾豪駒是適合適合明年帶領國家隊打世界棒球經典賽的最好教練，「但是畢竟他現在是樂天球團的首席教練，我覺得他適合，他也表達意願，但我們要跟樂天球團去溝通。」

樂天桃猿首席教練曾豪駒（右）透露有意接任經典賽中華隊總教練，中華職棒會長蔡其昌（左）今天與他碰面。記者余承翰／攝影

蔡其昌指出，曾豪駒目前的身分跟去年在二軍擔任總教練不同，需要去考慮球團方面也有的戰績壓力，因此聯盟預計下周開始與樂天球團開始密集溝通，「拜託球員、拜託教練加入國家隊都一樣，因為都是球團的資產，他們當然有權利做要求，我們就是尊重球團、個人意願。」

蔡其昌希望能盡早將總教練定案，因為後續還有教練團、團隊、情蒐小組等組成需要敲定，「距離明年經典賽大概有1年時間準備，也不宜拖。」

去年曾豪駒曾親自飛往美國觀察旅外球員狀況，蔡其昌也表示，聯盟對於前往美國、日本的時程有基本規劃，但總教練確定後也還可以調整、加減，就看總教練的想法，無論是對自己選手的觀察、對其他球隊的情蒐，「明年國家隊的準備，真的要卯足全力。」