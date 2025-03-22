中職／被劉基鴻騙到？宋晟睿滑三壘學到一課

中信兄弟隊昨天與味全龍隊在官辦熱身賽交手，10局下宋晟睿的跑壘一度被劉基鴻騙到，加上球擊得強勁，選擇滑壘的保險牌，無法趁對方失誤多推進壘包，好在最終仍靠曾頌恩的適時安打跑回追平分，宋晟睿坦言：「學到一課了。」

事情發生在延長賽，宋晟睿因突破僵局制在二壘出發，接著王政順敲出的游擊方向滾地球，跑向三壘的宋晟睿選擇滑壘進壘，不過游擊手卻發生失誤將球漏到外野，宋晟睿無緣趁機多推進到本壘。

宋晟睿跑往三壘時選擇滑壘，讓球評跟球迷都感到好奇，球評王翊亘指出，觀察當下游擊手站位靠後，一般判斷上對方傳往三壘抓出局的機率不高，因此應該不用滑壘。

宋晟睿今天也解釋球擊出的當下，自己腦海中跑過很多劇本，但選擇最穩的方式，「因為球剛好打到我這個方向，游擊手在後方接球，球又打得比較強，判斷下覺得對方有機會穩穩接到，避免對方傳到三壘，所以選擇滑壘。」