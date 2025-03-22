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中職／成晉傷癒復出改守中外野 感謝家人陪伴復健路

中央社／ 台北22日電
中華職棒樂天桃猿隊成晉（圖）2025年球季重新出發，守位將以中外野為主，他22日表示，其實自己一直都有在練中外野，對守備有信心。中央社
中華職棒樂天桃猿隊成晉（圖）2025年球季重新出發，守位將以中外野為主，他22日表示，其實自己一直都有在練中外野，對守備有信心。中央社

中職樂天桃猿成晉去年因左膝傷勢整季報銷，新球季重新出發，守位以中外野為主。成晉今天表示，其實自己一直有練中外野，對守備有信心。他也感謝復健期間家人的陪伴與照顧。

成晉在2023年球季120場全勤，不過，去年熱身賽時因跑壘受傷，5月中動了左膝前十字韌帶重建手術，整季報銷。成晉今年球季傷癒復出，而且以往以右外野為主的他，今年任務主要擔任桃猿隊中外野手。

成晉今天接受媒體訪問時表示，在學生時期都是守中外野，進職棒之後，3個外野位置也都會練，讓教練運用上靈活一點，「其實教練沒有特別跟我說，但看到熱身賽都排我守中外野就大概知道了，自己還滿有信心，守備本來就是我的優勢，把基本的做好，轉換到打擊時也可以比較正面、有信心」。

不過，空窗了1年沒有比賽，成晉坦言：「打擊上還要透過一直比賽，累積比賽節奏、跟投手對戰的感覺，其實在自辦熱身賽前2場站上去滿慌的，不知道要幹嘛。」他指出，隨著比賽愈來愈多，銜接到官辦熱身賽，慢慢愈來愈順。

談到去年開刀的心路歷程，成晉說，在職棒比較少有動膝蓋手術的例子，「其實自己沒有人可以問，但球隊防護員、訓練師給我很多建議，帶給我的幫助跟支持很多，讓我的進度一直在前進」。

成晉也感謝自己一直努力復健，1個星期復健6天都沒有休息，「去年目標就是想要正面一點，不要在負面情緒裡面，也用不同面向去看比賽，算是充電，收穫滿多的。」

成晉並提到家人的陪伴，因為剛開刀完時沒辦法自主移動，在台南的老家本來是透天厝，因此另外租了房子，離老家開車30分鐘距離，「家人每天早中晚送餐，陪我聊天，一起看比賽，給我很多支持，讓我在復健路上不是孤單的，不是一個人面對這件事情，真的很感謝他們。」

中職 成晉 樂天桃猿

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