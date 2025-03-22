快訊

2度獲米其林餐盤推薦 王品旗下頂級牛排THE WANG營運5年熄燈

55歲林煒與6年女友甜蜜遊歐15天 被疑登記反應曝光

經典賽／曾豪駒接教頭要先與樂天溝通 蔡其昌：不想情勒

謝國城盃少棒／23日開打 謝南強勉球員健康快樂打球

中央社／ 台北22日電
114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽23日將開打，22日舉辦開幕儀式，謝國城棒球文教基金會董事長謝南強（圖）出席致詞。中央社
114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽23日將開打，22日舉辦開幕儀式，謝國城棒球文教基金會董事長謝南強（圖）出席致詞。中央社

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽明天開打，總計14支球隊參賽，爭取LLB亞太區少棒賽參賽資格，謝國城文教基金會董事長謝南強勉勵球員健康愉快打球、平常心發揮實力。

114中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今年移師台北市青年、新生公園棒球場舉行，也是青年公園棒球場更換人工草皮後首場全國性的賽事。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）今天特別安排在別具意義的球場青年公園棒球場舉辦「開幕園遊會」，邀請來自全國各地遠道而來的球隊共襄盛舉，冠名贊助單位中華電信提供參賽球隊免費園遊券，希望球隊透過「吃喝玩樂」的體驗，感受大會的熱情。

TLLB特別於開幕典禮中頒發「最佳志工獎」，表揚每隊推舉出的家長，感謝其對球隊的付出，希望未來有更多熱心人士支持並投入基層棒球，讓台灣棒球的根基更加穩固。

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽23日將正式開打，今年計有14支球隊參賽，全力爭取LLB亞太區少棒賽參賽資格。圖為各隊代表於開幕儀式中集結合影。中央社
114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽23日將正式開打，今年計有14支球隊參賽，全力爭取LLB亞太區少棒賽參賽資格。圖為各隊代表於開幕儀式中集結合影。中央社

開幕儀式上高齡89歲的謝國城文教基金會董事長謝南強親自出席，從日劇時期開始談台灣棒球發展歷史，也提到他的爸爸謝國城於1969年率台中金龍少棒參加威廉波特、奪下世界冠軍，帶起台灣棒球風潮，而最近世界12強棒球賽奪冠，也再帶起另外一波高潮。

謝南強勉勵球員打球要保持平常心，才能把平時練習的東西和實力在場上發揮，希望球員能健康、愉快打球。

TLLB也感謝台灣美津濃長期贊助各類運動賽事，今年持續挹注資源，提供冠軍隊前往亞太區參賽的球衣及部分球具贊助，協助台灣選手在國際體壇上拚戰，今年亞太賽將於韓國舉辦，時間訂於6月27日至7月3日，世界賽則在8月中於美國賓州威廉波特進行。

威廉波特 棒球

延伸閱讀

NBA／亞歷山大連63場20+捕蜂 雷霆本季對戰東區仍僅吞1敗

現身竹市台日少棒賽開幕晚宴 高虹安：棒球讓台日交流更密切

棒球／「我不是訓練狂」陳偉殷退役這天才透露長壽秘訣

中職／退役球星周思齊號召組新球隊 GOATBROS成軍首戰選世壯運

相關新聞

經典賽／我願意！曾豪駒點頭 有意續任中華隊總教練

明年世界棒球經典賽總教練一職，帶領中華隊拿下12強冠軍的曾豪駒終於點頭，今天受訪時表示自己有意願接任，接下來就看能否協調...

經典賽／曾豪駒接教頭要先與樂天溝通 蔡其昌：不想情勒

備戰2026年世界棒球經典賽，中華隊開始踏出第一步，12強冠軍教頭曾豪駒有意續任，中華職棒會長蔡其昌也表示，接下來會密集...

中職／叼牙籤投球引熱議 黃博多傳承兄弟瓊茲歷史

中華職棒中信兄弟隊新洋投黃博多有個習慣，在場上投球時嘴巴會叼個牙籤，這點讓球迷好奇「不危險嗎？」但對黃博多來說已經是習慣...

中職／旅外傑出條款聽見陳偉殷呼籲 蔡其昌：也要顧及戰力平衡

中華職棒過去訂立的傑出旅外球員條款，反成球員返台的猶豫因素之一，陳偉殷昨天在退役記者會上談及此事，中職會長蔡其昌也表示，...

中職／陳傑憲2億鉅約有感 蔡其昌對林立說「加油」

統一獅隊昨天宣布與當家球星陳傑憲完成10年總值2億元合約，打破中職史上最大合約紀錄，蔡其昌今天表示，作為中職會長樂見球員...

中職／成晉傷癒復出改守中外野 感謝家人陪伴復健路

中職樂天桃猿隊成晉去年因左膝傷勢整季報銷，新球季重新出發，守位以中外野為主。成晉今天表示，其實自己一直有練中外野，對守備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。