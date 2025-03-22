棒球／青年公園棒球場沒投手丘 少棒球員想辦法適應

台北市青年公園棒球場換人工草皮後，首個選拔賽謝國城盃少棒明天開打，卻出現棒球場沒投手丘的狀況，帶隊經驗豐富的龜山教頭李政達表示要想辦法適應，但也提到或許可更完善。

台北市青年公園棒球場改人工草皮球場後，首個選拔賽為謝國城盃少棒賽，冠軍隊將取得LLB世界少棒聯盟亞太區台灣代表權、以學校名稱參賽，力拚前進威廉波特少棒賽門票。

青年公園棒球場過去舉辦不少大小少棒賽事，2018年亞洲少棒錦標賽主場地就是在青年公園棒球場，此次整修除了改人工草皮外，整修完的棒球場沒有「投手丘」也被討論。

謝國城盃少棒賽指導單位中華民國棒球協會坦言，棒球規則中明定，少棒球場投手板須高於本壘板6吋，即便是過去是在各級棒球和壘球共用的球場，也多會利用投手丘與本壘距離的坡度差想辦法符合規定，不至於完全沒有投手丘。

龜山少棒資深教練李政達連兩年率隊闖進威廉波特少棒賽，去年奪下亞軍。他接受中央社記者訪問時表示，之前比賽的場地都是有投手丘的，但比賽場地就是需要適應，沒有投手丘可能對少棒投手投變化球比較會有影響，但只要比賽球隊都是一致公平的，影響不大，就看球員臨場發揮。

李政達也提到，為了提前適應威廉波特的人工草皮球場，之前會特別去天母棒球場借場地適應，青年公園棒球場改為人工草皮後，也多了一個選擇是好事，但設計規劃上或許可以更完善。

台北市體育局運動設施科表示，整修時球場設計沒有投手丘，主要是因為這是棒壘球共用球場，投手丘規格不一樣，無法做一個固定的、能滿足所有賽事規格的投手丘，但可以因應賽事做臨時性的投手丘。

謝國城盃少棒賽明天起將在青年公園棒球場、新生公園棒球場開打，青年公園棒球場賽程將不會有投手丘。