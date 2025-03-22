中職／叼牙籤投球引熱議 黃博多傳承兄弟瓊茲歷史

中華職棒中信兄弟隊新洋投黃博多有個習慣，在場上投球時嘴巴會叼個牙籤，這點讓球迷好奇「不危險嗎？」但對黃博多來說已經是習慣成自然。

黃博多昨天先發4局僅被打3支安打、失1分，在熱身賽兩場都繳出好投，不過球迷關注的是他口中的牙籤，黃博多時而把牙籤藏在嘴裡、時而露出來。

黃博多透露，自己從2020、2021年左右就開始有這個習慣，「就是想咬個東西，讓自己分心，放鬆一點比較不會緊張，瓶蓋也可以，也有人是咬牙套。」過去也曾嘗試過嚼口香糖或菸草，「因為會分泌口水，所以沒那麼舒服。」

有趣的是，中職早期也有位洋投有相同習慣，那是1991到1994年以及1998、1999年曾效力兄弟象隊的瓊茲，還因此獲得「牙籤」這個綽號，曾保有兄弟隊史最多救援紀錄，黃博多今天聽到這位前輩的故事，也開心笑說：「那我就把這個傳統傳承下去。」

兄弟象隊投手瓊茲。圖／報系資料照

在中職官辦熱身賽目前2場出賽，黃博多合計8局被敲4支安打，僅失1分，防禦率1.13，被上壘率僅0.50，他表示，目前感覺很開心，「來台前有做足準備，才有這個進度，上場就是享受比賽，讓球迷看得開心，重點是幫助球隊贏球。」

昨天比賽中也有個小插曲，4局上、對戰朱育賢時兩人相視而笑，黃博多解釋，自己在比賽時都是享受每一刻，昨天那一球自己投，沒想到朱育賢也沒打好「如果他有掌握住一定是長打，所以兩人才會互相對看而笑了出來」，結果是黃博多讓朱育賢敲出飛球出局。