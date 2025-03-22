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中職／林泓育熱身賽首次出賽 桃猿教頭期待馬傑森本季爆發

中央社／ 台北22日電
中職樂天桃猿林泓育今天首度在官辦熱身賽出賽。 聯合報系資料照
中職樂天桃猿林泓育今天首度在官辦熱身賽出賽。 聯合報系資料照

中職樂天桃猿林泓育今天首度在官辦熱身賽出賽，教頭古久保健二表示，林泓育之前腳部有點疲勞，測試看看趕不趕得上開季；另外古久保健二也提到，今年非常期待游擊手馬傑森。

前幾場官辦熱身賽桃猿隊39歲老將林泓育都沒有出賽，今天桃猿隊在大巨蛋與中信兄弟交手，林泓育先發打第4棒、擔任指定打擊。對此總教練古久保健二表示，林泓育在自辦熱身賽蹲捕時造成腳部有些疲勞，「給他一些休息調整的時間，今天先發測試看看可不可以趕上開季。」

至於林泓育今年球季是否還會蹲捕，古久保健二指出，「應該會跟去年一樣，可能次數再減少一點，但還是會有讓他蹲捕的機會，就是這個原因，所以讓他在自辦賽蹲捕。」古久保健二也強調，林泓育目前的打擊能力跟其他選手比，層級是相當高的，「是球隊不可或缺的存在。」

樂天桃猿游擊手馬傑森。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿游擊手馬傑森。圖／樂天桃猿隊提供

此外，馬傑森今年在春訓、熱身賽表現突出，今天也先發打第7棒、守游擊，古久保健二指出，馬傑森在守備方面變得非常安定，「今年看到他更成長的地方，調整滿順暢的，應該可以照這個感覺迎接開幕。」

古久保健二提到，馬傑森的守備範圍變大，整體能力也有提升，「雖然他不是會做出很華麗Play的選手，但以守備面來講是非常安定的選手，今年在官辦熱身賽打擊手感也非常火燙，很期待他。」

古久保健二 林泓育 樂天桃猿

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