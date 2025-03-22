經典賽／我願意！曾豪駒點頭 有意續任中華隊總教練

明年世界棒球經典賽總教練一職，帶領中華隊拿下12強冠軍的曾豪駒終於點頭，今天受訪時表示自己有意願接任，接下來就看能否協調出適當模式，不影響目前在母隊樂天桃猿隊的工作。

中華職棒會長蔡其昌昨天在個人社群Threads貼出曾豪駒的照片，並寫下「這兩天，應該要再找這個壓力很大的男人聊聊！」而今天樂天桃猿隊在台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，蔡其昌也將到場關心。

面對會長可能的面談，曾豪駒今天受訪時笑答：「我們一直有保持聯繫，都有在聊天，他也關心我睡得好不好之類的。」

曾豪駒去年帶領中華隊拿下12強冠軍，今年初又剛帶隊在經典賽資格賽取得晉級門票，賽後一度表達想要休息的念頭，他今天表示：「比賽完到現在也一段時間，現在最大目標幫助球隊。」

休息了一段時間，曾豪駒如今對於是否有意接下明年經典賽總教練給予正面回應，「對於下個任務我有意願，但也要跟球隊協調，看什麼模式比較不會影響。」

相較去年在二軍帶隊，曾豪駒現在擔任一軍的首席兼打擊教練，任務更加繁重，不過曾豪駒指出：「影響不大，只要有先安排好，去年也大部分時間都待在二軍，在二軍有改變一些模式讓大家適應，目前看來效果不錯，年輕球員身體素質先拉上來。」