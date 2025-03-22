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日職／看好古林睿煬率火腿奪冠+得MVP 日媒：想起松坂大輔
台灣火球男古林睿煬休賽季轉戰日職火腿隊，近期在熱身賽表現讓監督新庄剛志驚豔，將以先發投手進行調整。日本資深棒球專欄作家榎戶一朗也撰文盛讚古林，看好他未來有望成為王牌，甚至奪下MVP。
榎戶一朗提到，18日古林面對讀賣巨人隊後援2局4K，令他印象深刻。古林將加入火腿先發輪值，對球隊來說是開幕戰前的驚喜，突然出現可能單季雙位數勝投的王牌，他也看好古林未來有望率火腿奪下日本一，並獲得日職MVP。
榎戶一朗在觀看古林投球時，想起前巨人名投江川卓及「平成怪物」松坂大輔，他認為，古林速球有極出色的上竄，如果拿現役球員來比，榎戶一朗認為年輕球迷會想到佐佐木朗希，但古林的速球瞬間上竄感覺更大，即使對手研究很多，也很難有效應對。
榎戶一朗相信，古林將成為北海道下一位明星。接棒陽岱鋼、王柏融，傳承火腿隊台灣選手的傳統，並成為亞洲市場戰略的重要一環。隨著孫易磊未來可能被登錄為支配下球員，他也有可能接續這條道路，為火腿在亞洲市場增添更多話題。
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