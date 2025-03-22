中職／統一獅開幕戰推中華英雄展 陳傑憲、蔡其昌連線
2025年統一獅隊主場開幕戰，3月30日台南棒球場熱鬧開打，首戰迎戰台鋼雄鷹隊，場外特別規劃「中華英雄X統一獅棒球榮耀展」，展出世界12強賽事及WBCQ資格賽中華隊陣中統一獅教練及選手英雄故事，開幕戰當天更邀請會長蔡其昌與陳傑憲進行球迷見面會。
「中華英雄X統一獅棒球榮耀展」將自3月30日展至4月3日，展覽內容包含12強世界冠軍選手個人獎牌、選手個人比賽裝備等，邀請喜歡台灣尚勇的球迷們一起來到台南棒球場再次回味曾經的感動與故事。
統一獅主場開幕戰當日賽前場外活動也將邀請「最強總機」蔡其昌與「台灣隊長」陳傑憲進行見面會活動，其中包含訪談一起聊聊那份感動的時刻，並特別舉辦尚勇最強組合-總機連憲合影見面會，凡當日到萊恩酷門市（店內）現場消費結帳滿額2000元以上，即可獲得「總機連憲合影見面會」參加券一張。
統一獅總經理蘇泰安表示：「今年球季在下周日即將開始，非常感謝最強總機蔡其昌接受獅隊的邀請一起共襄盛舉，在場外與傑憲一起與球迷互動，帶球迷再一次回到感動的那時刻。行銷團隊也在尚勇主題日特別規劃棒球展，歡迎棒球迷一起進場共襄盛舉，為中華職棒新球季開打聲援，期待今年球季場場比賽精采可期，在隊長傑憲帶領下，毫不保留拚出感動的球賽回跪球迷。」
尚勇最強組合-總機連憲合影見面會
活動時間：3.30 15:30~16:00
出席嘉賓：台灣尚勇最強總機蔡其昌、隊長陳傑憲
活動地點：台南棒球場大門口舞台區
活動內容：Talk Show喀聊及拍照合影見面會
拍照會參加資格：
1、 當日到萊恩酷門市(店內)現場消費結帳滿額2000元以上，即可獲得「尚勇最強組合拍照見面會」參加券一張，每次消費滿額送，不得累計
2、 每人每次限索取一張，限量30張，每張合影參加券可五人以內進行合影，每組限拍一張
3、 球團保留因故臨時異動活動進行調整之權益
中華英雄X統一獅棒球榮耀展
展出時間：
3.30(日)14:00~比賽結束
4.02(三) 15:30~比賽結束
4.03(四)13:00~比賽結束
展出地點：臺南棒球場大門口廣場
展出內容：2024世界12強 中華隊統一獅教練、選手個人球衣、比賽裝備、世界冠軍MVP獎座、世界冠軍個人獎牌、2025WBCQ資格賽 選手個人裝備
參加資格：持當日賽事門票均可進入展區看展
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