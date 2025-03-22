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中職／陳傑憲簽10年2億合約 大聯盟官網記者也注意到了

聯合新聞網／ 綜合報導
陳傑憲。 美聯社
陳傑憲。 美聯社

統一獅隊昨天宣布以10年2億台幣合約，續留指標球星陳傑憲，中職史上首位「2億男」誕生。大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）也注意到這個消息。

陳傑憲去年在中職獲得外野金手套及最佳十人，11月代表中華隊出戰世界12強棒球賽並擔任隊長，打擊率破6成，冠軍戰砲轟日本強投戶鄉翔征，幫助球隊奪冠，獲選大會最有價值球員、最佳防守球員、打擊王及全明星世界隊外野手等4大獎。今年2月又代表中華隊打經典賽資格賽，成功取得正賽門票。

12強賽結束後陳傑憲被一些國際媒體注意到，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）認為陳傑憲有能力挑戰大聯盟，如今陳傑憲與獅隊簽下10年長約，另一位記者克萊爾也在X轉發消息並表示：「哇！這下應該能平息有關日職、美職的傳聞。」

克萊爾對亞洲棒壇相當關注，日前也到日本觀看大聯盟東京海外開幕賽，並接受日媒《THE ANSWER》專訪，被問到最有印象的日職球員時，他點名森下翔太、門別啓人，岡本和真和戶鄉翔征。

談到戶鄉時，克萊爾苦笑地說：「我真的很喜歡戸郷，不過每次我現場看他投球，他好像都會挨轟！或許我現場觀戰，對他來說是一種詛咒？」

日媒提到，戶鄉在對陣道奇隊的比賽中主投6局失掉5分，單局被敲3轟。去年12強決賽對台灣同樣遭受重創，被林家正、陳傑憲擊出關鍵全壘打，使日本無緣奪冠。

戶鄉翔征 統一獅 陳傑憲

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