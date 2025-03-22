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棒球／退役下一步 陳偉殷：先國外取經

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
旅外球星陳偉殷昨天舉行引退記者會，分享旅外心路歷程及決定退休的起心動念。記者侯永全／攝影
旅外球星陳偉殷昨天舉行引退記者會，分享旅外心路歷程及決定退休的起心動念。記者侯永全／攝影

「台灣左投」陳偉殷在今年宣告高掛手套，向漫長的廿一年職棒生涯道別，外界關心的下一步動向，陳偉殷計畫先到國外取經，不排斥未來擔任教練，也透露曾有加入中職傳承經驗的念頭，但因選秀、旅外球員制度而卡關。

陳偉殷的棒球生涯從台灣起步，二○○四年加盟日職中日龍隊踏入職棒舞台，並在二○一二年成功挑戰大聯盟成為金鶯隊一員，二○一六年與馬林魚隊簽下五年、八千萬美元的台灣棒球史上最高合約，豐富的資歷敵不過身體狀況，在今年宣告退休。

「肱二頭肌肌腱病變、肩大肌拉傷、旋轉肌撕裂、關節囊撕裂」，陳偉殷在記者會上輕鬆帶過的傷勢，復健起來一點都不輕鬆，而這還只是他在二○二一年的大傷，職棒生涯不斷與傷痛奮戰，直到最後一刻他才感受到「油總是會有消耗完的時候」。

經歷二○二一年的大傷，陳偉殷堅持復健，直到去年重返美國獨立聯盟，再次站上投手丘。「我也想過回台灣傳承。」陳偉殷坦言，去年曾考慮加入中職球隊，但因當時旅外傑出球員加盟辦法不明確，加上自己也不願參加選秀因而告終。

中華職棒近日曾討論擬定「旅外資深球員」加盟辦法，不再以傑出與否作為認定，而要參考年資、年齡，陳偉殷認為美職大聯盟三年、日職一軍五年是可以參考的方向。

陳偉殷豐富的美、日職棒經歷，外界自然好奇他能否繼續發揮所長，他也透露未來將到日本、美國訓練機構、球隊繼續取經，「雖然有經驗，但指導的經歷還不足」，未來除不排斥當教練，尋求新的可能性。

復健 教練 美國 陳偉殷 馬林魚

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