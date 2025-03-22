中職／陳傑憲10年2億合約 破中職紀錄

中華職棒合約天花板在這個冬天不斷衝破，繼陳子豪、江坤宇的「億級」合約後，再翻騰至「兩億級」，統一獅隊宣布與卅一歲當家球星陳傑憲完成十年總值兩億元合約，打破中職史上最大合約紀錄。

陳傑憲生涯獲獎無數，早已是聯盟頂級外野手，但真正將他的地位推向金字塔頂端的是去年十一月世界十二強棒球賽，擔任「台灣隊長」，不僅以里長伯的個性凝聚團隊士氣，更以六成二五打擊率敲出十五支安打、兩轟。中華隊奪冠，陳傑憲也獲選為最有價值球員，一舉紅到出圈，代言活動滿滿。

陳傑憲熱度高，獅隊啟動「綁人計畫」，與他的合約洽談在正式球季開打前一周正式底定，這份十年合約包括一億六八○○萬元保障薪資，月薪一四○萬元，以及激勵獎金三二○○萬元，詳細獎金條件不公布。

陳傑憲的價值獲得肯定，他不只向球團表達感謝，坦言談薪一向都是以季賽成績為主，這次參雜一些國際賽效應，球團和自己都是第一次遇到，「我覺得自己很幸運，滿感謝自己的能力，進到國家隊，剛好在那段時間幸運打出好成績，有加乘效果，我相信沒有國際賽就不會有這樣的合約」。

陳傑憲表示，自己打棒球的初心，就是想要生存、想要和別人競爭，現在有了這份十年合約，自己的初心不會改變，「穿這件球衣，就要對這件衣服負責，我一樣會很努力在球場上為球隊貢獻，把自己最好的一面展現出來」。

獅隊總經理蘇泰安表示，經過這幾個月與經紀人及陳傑憲本人交換意見，分享彼此對未來的規畫，如今達成這紙合約，對選手及公司來說，都是全新里程碑，「相信這份合約絕對符合陳傑憲的身價，而這來自他平日的堅持與自我要求，才能創造價值，也是選手們最佳典範」。