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中職／王念好敲超前二壘打 銳歐染藍後初登板3.2局送4K
銳歐變身藍色的「哆啦A夢」後，今天首度在官辦熱身賽亮相，面對台鋼雄鷹隊投3.2局失1分、送出4次三振，王念好第8局的兩分打點二壘打成為致勝安打，幫助富邦悍將隊終場以4：1贏球。
悍將由洋投銳歐先發，投3.2局被敲4安打、失1分，第4局被吳念庭敲出二壘打，再對曾昱磬投出保送，兩出局後由游霆崴接手投球，張肇元的安打攻下1分，記在銳歐帳上。
雄鷹吉田一将先發6局、共用80球，僅被敲4安打、失1分，就是因為申皓瑋4局上的陽春砲。
兩隊1：1僵持局面直到8局上才有變動，施子謙登板，林哲瑄打向三壘方向，球碰到吳念庭的手套後飛高高，處理不及，讓林哲瑄跑出一支內野安打，申皓瑋也敲安打，王念好補上二壘打送回兩位學長，戴培峰纏鬥15球敲出安打再追加1分，悍將取得4：1領先後，由富藍戈、曾峻岳負責最後兩局守成。
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