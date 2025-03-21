中職／王念好敲超前二壘打 銳歐染藍後初登板3.2局送4K

銳歐變身藍色的「哆啦A夢」後，今天首度在官辦熱身賽亮相，面對台鋼雄鷹隊投3.2局失1分、送出4次三振，王念好第8局的兩分打點二壘打成為致勝安打，幫助富邦悍將隊終場以4：1贏球。

悍將由洋投銳歐先發，投3.2局被敲4安打、失1分，第4局被吳念庭敲出二壘打，再對曾昱磬投出保送，兩出局後由游霆崴接手投球，張肇元的安打攻下1分，記在銳歐帳上。

雄鷹吉田一将先發6局、共用80球，僅被敲4安打、失1分，就是因為申皓瑋4局上的陽春砲。