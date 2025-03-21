棒球／問到隊友都覺得煩 陳偉殷建議高中旅外生多溝通

近年不少台灣高中生畢業後選擇以日本職棒作為生涯起點，作為第一位以學生身分加盟日職的選手，陳偉殷分享自身經驗，重點在於如何適應環境，自己當初頻繁請益的程度，就連隊友都覺得這傢伙「有點煩」。

2004年陳偉殷以18歲之齡與日職中日龍隊簽約，在此之前的旅日前輩多半都有職棒、業餘成棒或大學經驗，而陳偉殷在中日龍隊累積7個一軍球季後，獲得機會挑戰大聯盟加盟金鶯隊，開展另一段8年美職生涯，隨後又回到日職、獨立聯盟，直到今年選擇退役。

回顧自己的20年職業生涯，陳偉殷坦言有點不捨，但還是時候要跟投手丘說再見，「希望自己能夠幫助台灣下一代球員，自己只是開頭，未來有多人、更美好的去追夢，這才是更好的時代來臨。」

在陳偉殷之後，在台灣讀完高中就前進日職的球員依舊不多，直到近兩年大幅成長，去年就有5位青棒球員在畢業後加入日職球隊，其中不乏有人希望以日職為起點、未來挑戰美職。

「我認為不錯。」身為過來人的陳偉殷表示，自己若重來一次，也會選擇相同模式，只不過也想要提醒年輕球員，「先學會怎麼適應環境、文化、訓練，適應後才會再進一步。」

至於如何適應？「就是多溝通。」陳偉殷舉例，自己過去在中日龍隊，「滿多隊友覺得我滿煩的，因為無時無刻去請教他們東西，跟教練討論練習、投球。」

除了溝通外，陳偉殷也指出要多觀察，並將這些吸收到的東西，轉化為自己的東西，這樣的準則就算到了美國也適用，「希望這些去日本、美國的球員，多溝通、多給自己學習方向，或許上大聯盟、一軍的時間會縮短很多。」