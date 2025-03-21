快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

棒球／問到隊友都覺得煩 陳偉殷建議高中旅外生多溝通

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
旅外球星陳偉殷下午舉行「再見了，我的投手丘」引退記者會，分享旅外的心路歷程及決定退休的起心動念。記者侯永全／攝影
旅外球星陳偉殷下午舉行「再見了，我的投手丘」引退記者會，分享旅外的心路歷程及決定退休的起心動念。記者侯永全／攝影

近年不少台灣高中生畢業後選擇以日本職棒作為生涯起點，作為第一位以學生身分加盟日職的選手，陳偉殷分享自身經驗，重點在於如何適應環境，自己當初頻繁請益的程度，就連隊友都覺得這傢伙「有點煩」。

2004年陳偉殷以18歲之齡與日職中日龍隊簽約，在此之前的旅日前輩多半都有職棒、業餘成棒或大學經驗，而陳偉殷在中日龍隊累積7個一軍球季後，獲得機會挑戰大聯盟加盟金鶯隊，開展另一段8年美職生涯，隨後又回到日職、獨立聯盟，直到今年選擇退役。

回顧自己的20年職業生涯，陳偉殷坦言有點不捨，但還是時候要跟投手丘說再見，「希望自己能夠幫助台灣下一代球員，自己只是開頭，未來有多人、更美好的去追夢，這才是更好的時代來臨。」

在陳偉殷之後，在台灣讀完高中就前進日職的球員依舊不多，直到近兩年大幅成長，去年就有5位青棒球員在畢業後加入日職球隊，其中不乏有人希望以日職為起點、未來挑戰美職。

「我認為不錯。」身為過來人的陳偉殷表示，自己若重來一次，也會選擇相同模式，只不過也想要提醒年輕球員，「先學會怎麼適應環境、文化、訓練，適應後才會再進一步。」

至於如何適應？「就是多溝通。」陳偉殷舉例，自己過去在中日龍隊，「滿多隊友覺得我滿煩的，因為無時無刻去請教他們東西，跟教練討論練習、投球。」

除了溝通外，陳偉殷也指出要多觀察，並將這些吸收到的東西，轉化為自己的東西，這樣的準則就算到了美國也適用，「希望這些去日本、美國的球員，多溝通、多給自己學習方向，或許上大聯盟、一軍的時間會縮短很多。」

中日龍 日職 陳偉殷

延伸閱讀

中職／退役球星周思齊號召組新球隊 GOATBROS成軍首戰選世壯運

棒球／曾想過加盟中職 陳偉殷因選秀這點卻步

棒球／陳偉殷退役下一步 美、日進修傳承訓練經驗

台灣之光陳偉殷正式退役！首位日職轉戰大聯盟球員結束20年傳奇生涯

相關新聞

棒球／曾想過加盟中職 陳偉殷因選秀這點卻步

「台灣左投」陳偉殷去年還在獨立聯盟打拚，但在今年初突然拋出引退宣言，他坦言在決定退休前，曾考慮返台加入中職，但選秀制度是...

棒球／中職資深旅外怎認定？陳偉殷建議：日職5年、美職3年

台灣旅外左投陳偉殷今年宣告退役，回顧去年他曾有意返台加入中職，但因選秀制度而卻步，中華職棒日前曾討論將「旅外傑出球員」條...

棒球／放棄最難！油缸燒完了…陳偉殷退休後想為太太圓夢

「台灣左投」陳偉殷今天舉行退役記者會，分享自己決定退休的心路歷程，太太蔡意雯在台下聽了忍不住落淚，陳偉殷也許下承諾，退休...

棒球／「我不是訓練狂」陳偉殷退役這天才透露長壽秘訣

「台灣左投」陳偉殷在今年宣告高掛手套，漫長的20年職業生涯有15年待在美日職棒一軍，展現台灣旅外選手中少見的耐戰性、穩定...

棒球／站穩大聯盟很難嗎？陳偉殷期待看見台灣投手接棒

帶著美、日職棒通算96勝、1750.2局、1387次三振的成績單退休，陳偉殷的下一步外界都關心，他希望先到美國、日本取經...

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

統一獅隊當家球星陳傑憲簽下10年總值2億合約，不只向球團表達感謝，也想說聲辛苦了，這次談約不只必須考慮他的季賽成績，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。