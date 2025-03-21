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中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

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中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳傑憲坦言自己能簽下2億元史上最大約，很大部分是靠12強的好表現加持。本報資料照片
陳傑憲坦言自己能簽下2億元史上最大約，很大部分是靠12強的好表現加持。本報資料照片

統一獅隊當家球星陳傑憲簽下10年總值2億合約，不只向球團表達感謝，也想說聲辛苦了，這次談約不只必須考慮他的季賽成績，還有世界12強棒球賽冠軍打下的場外效應，陳傑憲坦言：「我覺得自己很幸運，單純用季賽成績來看，也許不會達到這樣的合約。」

陳傑憲生涯獲獎無數，早已是聯盟頂級外野手，但真正將他的地位推向金字塔頂端的是去年11月的12強賽，擔任「台灣隊長」，不僅以里長伯的個性凝聚團隊士氣，更以6成25打擊率敲15支安打、2轟，中華隊奪冠，陳傑憲也獲選為最有價值球員，一舉紅到出圈，代言活動滿滿。

陳傑憲熱度高，獅隊啟動「綁人計畫」，與他的合約洽談在今天正式底定，10年保障薪資1.68億，激勵獎金3200萬。

陳傑憲坦言，如果只看季賽成績，自己可能拿不到這樣的合約，而談薪一向都是以季賽成績為主，這次參雜一些國際賽效應，球團和自己都是第一次遇到，想向球團說聲辛苦了。

陳傑憲也說：「滿感謝自己的能力，進到國家隊，剛好在那段時間幸運打出好成績，有加乘效果，我相信沒有國際賽就不會有這樣的合約。」

陳傑憲也強調，自己打棒球的初心，就是想要生存、想要和別人競爭，現在有了這份十年合約，自己的初心不會改變，「穿這件球衣，就要對這件衣服負責，我一樣會很努力在球場上為球隊貢獻，把自己最好的一面展現出來。」

棒球 統一獅 陳傑憲

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