棒球／放棄最難！油缸燒完了…陳偉殷退休後想為太太圓夢

「台灣左投」陳偉殷今天舉行退役記者會，分享自己決定退休的心路歷程，太太蔡意雯在台下聽了忍不住落淚，陳偉殷也許下承諾，退休後要完成妻子的旅行夢想。

「大家問我什麼最難？對我來說放棄最難。」陳偉殷表示，自己個性是不斷往前看、不輕易放棄，到去年仍選擇到美國獨立聯盟奮鬥，但也因為家人，讓自己體認到自己要面對身體的真實狀況，才在今年初決定退休。

陳偉殷透露，去年8月結束獨立聯盟賽季後，曾規劃去打冬季聯盟，好銜接今年可能的春訓機會，然而想到球季中家人飛來看自己比賽時，狀態特別好，家人一離開狀態又下滑，「調整過程很挫折，肩膀一直沒有百分百，要認清自己不是巔峰的自己。」

後來回家陳偉殷跟太太討論，仍在掙扎是否繼續投下去，然而腦袋裡浮出很多警訊，告訴自己不能繼續下去，「每次比賽都是煎熬的日子，看到數據持續有在進步，球速從83到86哩，到球季結束平均88哩，但又覺得要找回實戰狀態又要跟其他球員競爭，到底是不是要繼續？」

一直想要在小孩心中留下在場上奮戰的身影，陳偉殷也問了兩位小孩的想法，「希望讓他們看到自己在場上拚鬥，讓他們驕傲，可惜我沒辦法做到。」

身體已經跟不上心理，陳偉殷坦言，要回去職棒賽場，心中雖想著要更努力、做得更多，但身體已經沒辦法做到，「油總是會有消耗完的時候，必須要跟這個舞台說再見。」

日前宣布退休的旅外台灣投手陳偉殷（前）21日下午在台北出席「再見了，我的投手丘」引退記者會，說明做出退休決定的心路歷程。中央社

做出退休決定很艱難 陳偉殷：真的沒辦法再繼續了

【中央社／台北21日電】

台灣旅外投手陳偉殷今天舉行引退記者會，談到退休的心路歷程，他提到肩膀傷勢是關鍵，「沒辦法繼續下去了，這個超出我能控制的範圍了。」

39歲的陳偉殷於2月26日宣布退休，結束長達21年的職業生涯。前東家日職中日龍隊特地於16日在名古屋巨蛋舉辦引退儀式，邀請陳偉殷擔任開球嘉賓，戴上2009年摘下央聯防禦率王的手套進行「最後一投」。

陳偉殷今天回到台灣進行引退記者會，談到2021年在日職阪神虎隊期間遭遇肩膀傷勢，他表示，在日本時醫生問他要不要開刀，「當時想說肩膀開下去等於職業生涯就要告一段落了，所以不傾向開刀。」

2021年底結束後陳偉殷到美國做復健，那時美國醫生也問他要不要開刀，也讓他思考，或許當時有先開刀，職業生涯還會再撐久一點，「因為沒有開，接下來、隔年都是硬撐下去投，嚴重到睡覺沒辦法好好睡，洗頭時手舉不起來，已經影響到自己生活了。」

陳偉殷指出，2022年被阪神虎隊被釋出後他就決定開刀，「當時醫生說已經更嚴重了，整個肩膀要繞一圈去做手術，包括二頭肌、關節囊、旋轉肌等都有問題，幾乎都撕裂。」當時醫生評估回到球場機率僅60%，陳偉殷說：「而且當下年紀也37歲了，想說真的有辦法再回到球場嗎？」

雖然去年到美國獨立聯盟、重新在投手丘上復出，但陳偉殷坦言，自己頭腦裡已經有警訊，「沒辦法繼續下去了，已經超出我能夠控制的範圍了，每次比賽對我都是煎熬的日子，受傷前停了2年時間，又要回到球場上找回原本狀態，怎麼跟其他球員競爭？到底是不是要繼續？」

陳偉殷直言，做出退休這個決定時自己很難過，「真的很希望可以讓小孩看到我在球場上拚鬥的樣子，但很可惜我沒辦法做到。」他並指出，職業生涯裡經歷過高低起伏，「但已經沒辦法再回去了，身體就是沒辦法再做更多，油總是會有消耗完的時候，必須要跟這個舞台說再見。」

而退休之後，過去一年只有賽季後休息2個月的陳偉殷終於能達成太太的願望，「陪老婆到處旅遊，這20年裡面，滿少帶老婆出去走走，現在有機會，就到處看看，說不定到大聯盟30個球場，不一樣的角度去看。」