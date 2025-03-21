快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／站穩大聯盟很難嗎？陳偉殷期待看見台灣投手接棒

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
旅外球星陳偉殷下午舉行「再見了，我的投手丘」引退記者會，分享旅外的心路歷程及決定退休的起心動念。記者侯永全／攝影
旅外球星陳偉殷下午舉行「再見了，我的投手丘」引退記者會，分享旅外的心路歷程及決定退休的起心動念。記者侯永全／攝影

帶著美、日職棒通算96勝、1750.2局、1387次三振的成績單退休，陳偉殷的下一步外界都關心，他希望先到美國、日本取經，增加自己的指導經驗再考慮未來方向，更期待未來能夠有台灣球員接棒，重新站穩大聯盟

陳偉殷今天在退役記者會中分享自己的下一步，除了策劃個展、回憶錄之外，也將至美、日訓練中心進修，或是到前東家的春訓、秋訓參訪，多吸收經驗，將心得傳承給年輕球員。

是否考慮成為教練？陳偉殷表示自己並不排斥，不過美、日球隊通常在球員退役前都不會接觸，就看自己宣告後是否有聯繫，「但以自己目前來說有難度，因為我沒有指導經歷，所以想多去國外看看。」

甚至未來陳偉殷也不侷限在教練角色，舉郭泓志開設健身房幫助球員為例，「這也是一種方式，自己還在思考，希望有個綜合的方式，可能有訓練、有教練、有諮詢，現在來說很難抉擇。」

旅外球星陳偉殷下午舉行「再見了，我的投手丘」引退記者會，分享旅外的心路歷程及決定退休的起心動念。記者侯永全／攝影
旅外球星陳偉殷下午舉行「再見了，我的投手丘」引退記者會，分享旅外的心路歷程及決定退休的起心動念。記者侯永全／攝影

能否進入大聯盟開季名單是實力象徵，陳偉殷曾連續6季、累積7季進入開季名單，之後有林子偉、張育成接棒，但投手這塊還沒出現能站穩腳步的台將。

「自己離開美國後，是滿難過，沒有人接上來。」陳偉殷談到近年沒有台灣球員能夠穩定卡位大聯盟，過去有王建民作為自己的效仿對象，陳金鋒則是野手的標竿，「在我之後，有人上去但沒辦法站穩，當然要站穩不容易。」

陳偉殷話鋒一轉指出，台灣球員的資質其實非常好，但關鍵在心理有沒有辦法支撐下去，「你說很難嗎？我不覺得很難，上場就是投球跟打者對決，很簡單。」

不過陳偉殷也指出，要先了解現在年輕球員的想法，也坦言自己對他們接觸不多，「要更多溝通去了解他們的方向，比較多是心理的。」

大聯盟 林子偉 陳偉殷

延伸閱讀

棒球／「我不是訓練狂」陳偉殷退役這天才透露長壽秘訣

棒球／中職資深旅外怎認定？陳偉殷建議：日職5年、美職3年

棒球／曾想過加盟中職 陳偉殷因選秀這點卻步

棒球／陳偉殷退役下一步 美、日進修傳承訓練經驗

相關新聞

棒球／曾想過加盟中職 陳偉殷因選秀這點卻步

「台灣左投」陳偉殷去年還在獨立聯盟打拚，但在今年初突然拋出引退宣言，他坦言在決定退休前，曾考慮返台加入中職，但選秀制度是...

棒球／中職資深旅外怎認定？陳偉殷建議：日職5年、美職3年

台灣旅外左投陳偉殷今年宣告退役，回顧去年他曾有意返台加入中職，但因選秀制度而卻步，中華職棒日前曾討論將「旅外傑出球員」條...

棒球／放棄最難！油缸燒完了…陳偉殷退休後想為太太圓夢

「台灣左投」陳偉殷今天舉行退役記者會，分享自己決定退休的心路歷程，太太蔡意雯在台下聽了忍不住落淚，陳偉殷也許下承諾，退休...

棒球／「我不是訓練狂」陳偉殷退役這天才透露長壽秘訣

「台灣左投」陳偉殷在今年宣告高掛手套，漫長的20年職業生涯有15年待在美日職棒一軍，展現台灣旅外選手中少見的耐戰性、穩定...

棒球／站穩大聯盟很難嗎？陳偉殷期待看見台灣投手接棒

帶著美、日職棒通算96勝、1750.2局、1387次三振的成績單退休，陳偉殷的下一步外界都關心，他希望先到美國、日本取經...

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

統一獅隊當家球星陳傑憲簽下10年總值2億合約，不只向球團表達感謝，也想說聲辛苦了，這次談約不只必須考慮他的季賽成績，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。