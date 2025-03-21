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棒球／站穩大聯盟很難嗎？陳偉殷期待看見台灣投手接棒
帶著美、日職棒通算96勝、1750.2局、1387次三振的成績單退休，陳偉殷的下一步外界都關心，他希望先到美國、日本取經，增加自己的指導經驗再考慮未來方向，更期待未來能夠有台灣球員接棒，重新站穩大聯盟。
陳偉殷今天在退役記者會中分享自己的下一步，除了策劃個展、回憶錄之外，也將至美、日訓練中心進修，或是到前東家的春訓、秋訓參訪，多吸收經驗，將心得傳承給年輕球員。
是否考慮成為教練？陳偉殷表示自己並不排斥，不過美、日球隊通常在球員退役前都不會接觸，就看自己宣告後是否有聯繫，「但以自己目前來說有難度，因為我沒有指導經歷，所以想多去國外看看。」
甚至未來陳偉殷也不侷限在教練角色，舉郭泓志開設健身房幫助球員為例，「這也是一種方式，自己還在思考，希望有個綜合的方式，可能有訓練、有教練、有諮詢，現在來說很難抉擇。」
能否進入大聯盟開季名單是實力象徵，陳偉殷曾連續6季、累積7季進入開季名單，之後有林子偉、張育成接棒，但投手這塊還沒出現能站穩腳步的台將。
「自己離開美國後，是滿難過，沒有人接上來。」陳偉殷談到近年沒有台灣球員能夠穩定卡位大聯盟，過去有王建民作為自己的效仿對象，陳金鋒則是野手的標竿，「在我之後，有人上去但沒辦法站穩，當然要站穩不容易。」
陳偉殷話鋒一轉指出，台灣球員的資質其實非常好，但關鍵在心理有沒有辦法支撐下去，「你說很難嗎？我不覺得很難，上場就是投球跟打者對決，很簡單。」
不過陳偉殷也指出，要先了解現在年輕球員的想法，也坦言自己對他們接觸不多，「要更多溝通去了解他們的方向，比較多是心理的。」
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