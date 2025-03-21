中職／都快忘了自己打過職棒 陳冠任大巨蛋差點扛出牆

離開中職9年、離開職棒6年的「小飛機」陳冠任，今天站上台北大巨蛋揮棒，差一點把球扛出牆，聊到是否不好開轟，犀利回應：「可能球沒有中華職棒那麼彈」，他坦言，離開職棒的時間，已經久到都快忘掉自己曾是職棒選手，如今可以站上大巨蛋揮擊，讓大家都滿興奮。

陳冠任應周思齊之邀加入「GOATBROS山羊兄弟」，他說大家聚在一起，回味以前一起打球時光、享受場上氛圍，也像周思齊提到的，這不只是一支球隊，而是希望回饋社會，希望自己所學能幫助到更多人，「就像我現在在帶的台大棒球隊，他們不是以職棒為目標，但可能透過棒球讓他們更有自信。」

「山羊兄弟」今天在台北大巨蛋練球，陳冠任差一點把球打出牆，周思齊並不意外，「他一直有在訓練，體能超好。」

陳冠任則說，2019年從澳洲回來後都在教球，只有少數幾次打過乙組，去年則有打全運會壘球，「基本上都是教球為主，自己做做訓練，說實在，真的已經久到我都忘記自己打過職棒了。」

站上台北大巨蛋揮棒，他想起自己大學時參與過台北市立棒球場拆除前的紀念賽，那時外界就一直在討論大巨蛋，有時也會覺得只是空想、不太可能實現，台灣最終等到一座巨蛋球場，陳冠任說：「今天來到這邊，可以在場上揮擊，真的很開心，之前都是看電視看選手在這個場地比賽。」