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棒球／「我不是訓練狂」陳偉殷退役這天才透露長壽秘訣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「台灣左投」陳偉殷今天舉辦退役記者會。記者侯永全／攝影
「台灣左投」陳偉殷今天舉辦退役記者會。記者侯永全／攝影

「台灣左投」陳偉殷在今年宣告高掛手套，漫長的20年職業生涯有15年待在美日職棒一軍，展現台灣旅外選手中少見的耐戰性、穩定性，被問到「長壽」的秘訣，陳偉殷笑說：「大家以為我是訓練狂，現在我才敢講，這些事沒人喜歡做。」

陳偉殷生涯自18歲加入日職中日龍隊起步，2012年轉戰大聯盟加入金鶯隊，穩定的成績更讓他爭取到2016年與馬林魚隊簽下5年8000萬美元（約新台幣24.5億元）台灣棒球史上最大合約，至今無人能及。

回顧漫長職業生涯，陳偉殷透露，還在日職時曾有長輩告訴自己一句話「職棒生涯長一點就是20年，你要怎麼去規劃？」陳偉殷開始思考，希望在這20年中好好拚戰，不要留下遺憾，「再辛苦也就是20年」。

「台灣左投」陳偉殷今天舉辦退役記者會。記者侯永全／攝影
「台灣左投」陳偉殷今天舉辦退役記者會。記者侯永全／攝影

雖然跟山本昌、鈴木一朗兩位接觸過的長壽球員相比，陳偉殷自認意志力有所不足，「但自己這樣設定，不管訓練、比賽，只要去重複這20年，都做一樣的事情也只有這20年。」

不少球界朋友評價陳偉殷是訓練狂，到退役這一天陳偉殷才說自己也不是天生喜歡訓練，而是做到大家以為自己喜歡，「每年回台灣，可能大家都去玩，學生剛畢業就出國很孤單，回到台灣想釋放情緒，但也導致回到職場會有落差，我給自己的目標就是不要有這個落差。」

太太也常跟陳偉殷抱怨「為什麼不能出去玩？」陳偉殷表示，自己設定的就是球季結束2個月內可以去玩、去旅行，但之後就要開始訓練，而一訓練就不能暫停，因為重新開機要更多時間，「這才導致大家對我誤解，以為我很喜歡訓練，其實給自己的壓力是不斷增加。」

最終陳偉殷確實將職業生涯拉長到了20年，回過中間也受過大傷，但他認為重點是「做回原本的自己」，雖然外界認為20年很長，「但對我來說不長也不短，還希望可以更長，但該面對還是要面對。」

日職 陳偉殷 馬林魚

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