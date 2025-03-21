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中職／退役球星周思齊號召組新球隊 GOATBROS成軍首戰選世壯運

中央社／ 台北21日電
周思齊領軍的「GOATBROS山羊兄弟」棒球隊正式成軍。圖／GOATBROS球隊提供
周思齊領軍的「GOATBROS山羊兄弟」棒球隊正式成軍。圖／GOATBROS球隊提供

由周思齊、吳俊億、陳冠任等退役球星組成的新球隊GOATBROS今天成立，宣告將以2025年雙北世界壯年運動會作為成軍首戰，同時致力深耕基層、推動台灣棒球發展。

「GOATBROS山羊兄弟」今天在台北大巨蛋舉行成軍發布會，蔣萬安出席致詞表示，謝謝周思齊籌組這支球隊，因為GOATBROS不只是為了比賽而生，更立志要推動台灣棒球發展、扶植基層棒球、培育更多優秀人才站上國際舞台。

蔣萬安提及，世壯運5月17日的開幕典禮將在大巨蛋舉辦，昨天門票開賣沒多久就搶購一空，不過接下來還有5月27日、28日的棒球金牌戰也在大巨蛋開打，屆時將開放民眾索票，歡迎所有球迷一起觀賽應援。

周思齊會後接受媒體聯訪表示，雖然一定會在賽事上爭取佳績，但GOATBROS的願景是成為棒球運動大使團，吉祥物選用特有種台灣黑山羊，也是期許球隊能將台灣棒球文化的獨特性與堅韌精神發揚光大。

GOATBROS球員包含周思齊、吳俊億、陳冠任、李品叡、潘菘瑋等18名退役球星及各領域棒球愛好者，總教練為台灣大學棒球隊總教練呂祐華，領隊為陳重光文教基金會董事長陳炳甫。

大巨蛋 山羊 教練

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