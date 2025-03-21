中職／「山羊兄弟」備戰世壯運與台大打一場 周思齊爆料OB們反應

周思齊催生「GOATBROS山羊兄弟」棒球隊，今天有空的選手聚集台北大巨蛋練球，唯一打擊練習過牆的選手是周思齊，陳冠任則是打在牆上，其他人連打出內野都有難度，讓周思齊忍不住滿滿吐槽。

「山羊兄弟」今天上午先在台北大巨蛋練球、下午舉辦成軍記者會，陣容包括10位前職棒選手，周思齊發出豪語：「希望這支球隊要發出一個挑戰，我要向韓國Monsters（出球制勝實境節目球隊）下戰帖，我們可以和他們打。」被問到怪物隊有參戰世壯運嗎？周思齊任性回應：「反正幫我傳過去，我們要跟他們打。」

被問到4棒人選，周思齊解釋，因為比賽是打90分鐘，所以戰術會集中在前幾棒，第1棒應該是最強的。至於誰是和當第1棒？周思齊指出，陳冠任的上壘率高，而且持續有在訓練，應該很適合。