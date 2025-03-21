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棒球／中職資深旅外怎認定？陳偉殷建議：日職5年、美職3年

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「台灣左投」陳偉殷今天舉辦退役記者會。記者侯永全／攝影
「台灣左投」陳偉殷今天舉辦退役記者會。記者侯永全／攝影

台灣旅外左投陳偉殷今年宣告退役，回顧去年他曾有意返台加入中職，但因選秀制度而卻步，中華職棒日前曾討論將「旅外傑出球員」條款改為「旅外資深球員」，陳偉殷也提出自己看法，希望日職一軍滿5年、美職大聯盟3年年資作為觸發條件。

中華職棒曾在2013年頒布旅外傑出球員條款，當時列入王建民、陳偉殷、郭泓志和陽岱鋼都符合資格，不過最終只有郭泓志行使，而日前領隊會議通過由聯盟先研擬資深旅外球員加盟辦法，要改為以旅外年資、年齡等，訂立符合條件。

陳偉殷今天在退役記者會上透露，去年手術復健完成後，曾考慮是否返台加入中職，然因需要參加選秀，加上旅外傑出球員條款較模糊，自己也還有重返國外職棒的心願，因此最終選擇加入美國獨立聯盟。

對於中職打算重新訂立資深旅外球員加盟辦法，在美、日職棒都打滾過的陳偉殷表示：「我認為美職、日職成績要分開。」

陳偉殷指出，日職的一軍需要5年、美職則要3年，原因是美職的薪資仲裁資格設定在3年，「美職要3年是非常不容易，對球員是一種肯定，美職、日職都有一些條款可以參考，不過個人覺得球員職業生涯真的不長，應該給球員更多保障。」

至於當初沒有選擇透過選秀加入中職，39歲的陳偉殷坦言以自己年紀要選秀真的有困難，「不要說整個生涯，真的在一軍、大聯盟的資歷也有12、13年，參加這個感覺不太一樣。」

陳偉殷認為，應該給資深球員更多彈性，這樣會選擇回台灣的人可能更多一些，「我也希望在台灣有傳承，但（當時參加選秀的）狀態不允許。」陳偉殷也認為，接下來最有機會使用條款的應該是宋家豪。

選秀 陳偉殷

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